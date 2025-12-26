«Вежливый отказ» выпускает обновлённую версию культового альбома «Гуси-Лебеди»

В год своего 40-летия легендарная московская группа «Вежливый отказ» представляет фанатам особый подарок — переиздание своего знакового альбома «Гуси-Лебеди». Изначально записанный в 2010 году, этот диск считается поворотным в истории коллектива, задавшим его современное звучание.

Новая редакция выходит с обновлённым мастерингом и включает в себя бонус-трек — композицию «Лухта». Эта камерная пьеса, украшавшая концерты группы в начале 2010-х, отличается мощной, сконцентрированной энергетикой.

«Гуси-Лебеди» — это уникальный сплав, который до сих пор избегает простых определений. В пластинке органично соединились камерная музыка, сложные рок-структуры и джазовые импровизации с элементами музыкального театра, русским романсом и блюзом. Русский фолк здесь присутствует, но искусно спрятан в лабиринтах аранжировок.

Музыкально альбом — виртуозная реконструкция эстетики русского авангарда 1910-1920-х годов, своего рода несостоявшееся в реальности слияние футуризма с народной культурой. Группа балансирует на грани мощной «стены звука» и утончённой джазовой ткани, а фирменные глоссолалии вокалиста Романа Суслова отсылают как к джазовому скэту, так и к авангардным академическим экспериментам.

Переиздание 2025 года также становится данью памяти «золотому» составу группы. В центре по-прежнему автор всей музыки, гитарист и вокалист Роман Суслов. Рядом с ним на альбоме запечатлено мастерство Дмитрия Шумилова (бас-гитара), Сергея Рыженко (скрипка), Андрея Соловьёва (труба), а также ушедших Михаила Митина (ударные) и Павла Карманова (рояль, флейта).

Особую поэтическую глубину альбому придают тексты сооснователя группы Аркадия Семёнова. Его стихи, грубоватые и лиричные, создают идеальный контраст с виртуозной инструментальной сложностью.

Для многих поклонников «Гуси-Лебеди» остаются настоящей находкой — альбомом, который сложно найти на стримингах, но который стал точкой отсчёта для нового этапа «Вежливого отказа». Переиздание — шанс заново открыть для себя работу, где песенная форма отправляется в инструментальное путешествие с редким даже для мирового прогрессивного рока блеском и глубиной.

Публикуется на основе текста группы @Vezhilvy Otkaz