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Pop Rock-дива Оксана Мажулис раскрывает силу звука

editor
By editor
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оксана мажулис
Фото © Иван Пономаренко

Pop-rock певица, артистка с международной историей и характерным вокалом Оксана Мажулис приняла участие в эксперименте и записала новый сингл «По моим килогерцам», записанный на частоте, которая совпадает с вибрацией человеческого сердца в состоянии влюблённости.

Это не эзотерика и не маркетинговый ход — за проектом стоит идея соединить музыку с физикой ощущений. Оксана — буквально — решила сыграть на наших чувствах.

«Меня всегда интересовало, почему некоторые песни цепляют до мурашек, а другие — просто проходят мимо», — говорит Оксана. «В этом треке я решила провести эксперимент: настроить звучание так, чтобы оно попадало в резонанс с состоянием влюблённости. Это около 528 герц — частота, с которой, по ряду исследований, связана гармония, любовь и исцеление».

Над звуком работала профессиональная команда саунд-продюсеров, а эмоциональный посыл Оксаны Мажулис, как всегда, выведен на максимум: сильный вокал, мощный припев и почти физически ощутимая энергия.

«Я не пишу просто «про любовь». Я пою о том, что делает нас живыми. Этот трек — о внутреннем токе, который запускается, когда ты горишь. Любовью, страстью, идеей, человеком, сценой. Это Музыка, которая вибрирует сердцем».

По словам артистки, песня может стать якорем на состояние вдохновения, а её регулярное прослушивание — как личный «триггер любви», который помогает вспоминать, что ты живой и чувствуешь.

Сейчас Оксана Мажулис готовит визуальный релиз и живые выступления, где песня зазвучит в новом, телесном формате. А нам останется только наблюдать за эпидемией влюбленности, вспыхнувшей на ближайших концертах Оксаны Мажулис.

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