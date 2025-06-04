Заслуженный артист России Денис Майданов написал песню для кадетов

«Мой сын учится в кадетском классе, и когда встал вопрос «классной песни» — оказалось, что хорошей современной кадетской песни нет. Я решил лично исправить этот пробел в российской музыке и написал новую песню «Российский кадет», которую и исполнили кадеты гимназии. Уверен, что песня выйдет за рамки нашего кадетского класса и нашей гимназии. Пусть летит по стране! Для этого я включил в релиз этой песни еще и минусовую фонограмму песни. Также, в релиз вошли 2 варианта песни — мой дуэт с кадетами и сольное исполнение песни кадетами. Так что, пламенный привет и подарок всем кадетам страны. Пойте от души!», – говорит Денис Майданов.

Песня уже распространяется по кадетским корпусам и классам России. Артист уверен, что песня «Российский кадет» станет знаковой и войдет музыкальную программу кадетских учебных заведений.