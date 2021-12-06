«Счастье в дом!» — новая выставка японского искусства в Москве

17 декабря 2021 года в Первой Московской Галерее Восточной Живописи открывается новый проект.

«Счастье в дом!» — выставка благопожелательных новогодних образов в икэбане и живописи тушью суйбоку-га.

Утонченные цветочные композиции в диалоге с изысканными живописными работами помогут ощутить волшебство наступающего нового года в японском стиле.

На выставке, куратором которой является востоковед Татьяна Наумова, можно будет увидеть композиции икэбаны известного мастера школы Согэцу в России Ураны Куулар и ее учеников вместе с картинами живописи тушью стиля суйбоку-га ведущей московской художницы Натальи Безвуляк.

Выставка «Счастье в дом» впервые для широкой публики представит гармоничный диалог двух искусств, раскрывающий секреты новогодних традиций Страны восходящего солнца.

Выставка пройдет с 17 по 23 декабря 2021 года в Первой Московской Галерее Восточной Живописи (Москва, Малый Кисельный пер., д. 3, стр. 2) и будет интересна всем, кто интересуется культурой Японии и Востока, а также широкому кругу любителей искусства и художественного творчества.

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