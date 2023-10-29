В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера масштабного документального фильма-исследования «Хозяин Алтайских гор» о жизни краснокнижного хищника – снежного барса. Впервые самую неуловимую дикую кошку удалось так подробно запечатлеть в естественной среде обитания – в высокогорьях Алтая. Выход картины положительно оценил Президент РФ Владимир Владимирович Путин и поздравил создателей с премьерой.

«Искренне рад, что премьера замечательного документального фильма «Хозяин Алтайских гор» собрала в Москве большую, дружную команду энтузиастов-единомышленников: учёных-зоологов, сотрудников заповедников, волонтёров, представителей общественных, благотворительных фондов и организаций и, конечно, кинематографистов – тех, кто вносит личный вклад в сохранение популяции снежного барса, кого вдохновляет удивительная красота первозданной природы Горного Алтая, – говорится в обращении Владимира Владимировича на официальном сайте Кремля. – Отмечу значимую деятельность Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис». Во многом благодаря неустанному, кропотливому, истинно подвижническому труду участников ассоциации удалось добиться ощутимых практических результатов в деле обеспечения безопасной среды обитания этого краснокнижного хищника. Столь важная, востребованная работа достойна глубокого признания».

«Хозяин алтайских гор» – это три года съёмок в дикой природе, несколько больших и опасных экспедиций и уникальные кадры из жизни самой неуловимой кошки в мире — снежного барса. Фильм откроет перед зрителями неизведанный мир, где красота и гармония соприкасаются с безжалостной борьбой за выживание. Масштабный исследовательский проект озвучили учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актёр Константин Хабенский. Документальная картина спродюсирована Межрегиональной Ассоциацией «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».

В большом премьерном зале «Октября» первым зрителям фильм представили: Али Узденов – генеральный продюсер проекта и председатель Межрегиональной Ассоциации «Ирбис», инспекторы Национального парка «Сайлюгемский» (где на территории в 118 тысяч гектар обитают 24 особи ирбисов из 44, всего живущих на Алтае) – Алексей Кужлеков и Адучы Белетов, которые были и участниками фильма, рискуя жизнью в суровых условиях высокогорья, помогали съёмочной группе запечатлеть неуловимого барса в естественной среде обитания.

«Пролетело три года. Три очень интересных, но одновременно сложных года. Мы не знали получится у нас или нет, но была вера, что то, чем мы занимаемся, – это нужно для страны. Это нужно для природы, это нужно для символа нашей Сибири – снежного барса. Выражаю огромную благодарность ребятам, которым пришлось испытать не просто трудности, а реальную угрозу для жизни, потому что снимать приходилось в очень сложных условиях. Барс всегда прячется, всегда таится, его невозможно быстро заснять, увидеть – съёмочной группе и егерям парка приходилось месяцами жить в вагончике на большой высоте, при самых низких температурах. Находиться подолгу практически в замкнутом пространстве — выходить на улицу чревато тем, что запахом можно отпугнуть ирбиса. Один из наших операторов заболел горной болезнью и решил спускаться вниз. За всё время, которое провёл на своём посту, он так и не смог увидеть барса. Но когда уже спускался – сам хозяин Алтайских гор вышел ему навстречу», – рассказал Али Узденов, генеральный продюсер фильма.

Снежный барс (ирбис) является одним из 13 приоритетных объектов животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма". По оценкам экспертов, в России насчитывается не более 90 снежных барсов, всего на планете обитают от 4 до 7 тысяч особей. Самая большая популяция снежного барса в России насчитывается в Республике Алтай – около половины.

В числе гостей премьеры была Виктория Абрамченко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, которая отметила особую важность фильма для сохранения популяции исчезающего вида снежных барсов: «Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые действительно защищают снежного барса и которые создали этот уникальный фильм, проведя три года в тяжелейших полевых условиях. Эти люди сняли для нас уникального краснокнижного хищника – истинного хозяина Алтайских гор. Ирбис обитает в 12 странах, но его популяция катастрофически мала – по разным оценкам от четырёх до семи тысяч особей. На Россию приходится всего 2%, но нам удалось увеличить численность с 53 до 90 зверей, хотя этого мало. Поэтому Правительство Российской Федерации проводит работу по увеличению площади особо охраняемых природных территорий для того, чтобы защитить исконную среду обитания и кормовую базу для ирбисов. Наша общая задача – сохранить снежного барса. Но сохранить его не в эпосах, легендах или на государственной символике отдельных регионов – нет, его важно сохранить в дикой природе».

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