Мария Булатова: «Люблю сотрудничать с драматургами и писать вместе с ними, переделывать или заказывать им материал»

На V Всероссийском театральном фестивале «Сотоварищи» состоялся показ моноспектакля «Случай в лесу» по пьесе братьев Перепалец от Красноярского театра современной драмы «ВСПЫШКА». По итогам 2020-2021 годов, стендап-трагедия «Случай в лесу» вошла в список самых заметных спектаклей сезона по мнению экспертного совета Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». По мнению режиссёра Красноярского театра современной драмы «ВСПЫШКА» Марии Булатовой в эксклюзивном интервью для Международного пресс-центра МКР-Медиа в последнее время в российском театре есть снижение интереса публики к социальной и бытовой тематике, но идёт очень большой запрос на творчество, ориентированное на подростков.

«Запрос идёт, и мы порой думаем за подростков, что им может быть интересно. «Наверно, им будет интересно посмотреть что-то про самих себя», − часто можно услышать такие предложения. Оглядываясь на себя в том возрасте, я понимаю, что скорее тянулась к взрослой жизни, мне были интереснее какие-то взрослые темы», − отметила Мария Булатова.

По словам режиссёра театра «ВСПЫШКА», интереснее становится работать с материалом и часто напрямую с драматургом «вживую». «Интереснее инсценировать и брать материал, который приходится подстраивать. Может быть, даже работать напрямую с драматургом. Не брать готовые написанные пьесы, а отталкиваться от материала, который «трогает». Современность она ведь всегда интересна, но вопрос в том, как найти хорошую пьесу – это нелегко. Пьес много, но не всегда они попадают в тебя, созвучны с тобой. Поэтому я и говорю, что люблю сотрудничать с драматургами и писать вместе с ними, переделывать или заказывать им материал. Когда ты разговариваешь с драматургом и находишь общий язык ещё на стадии формирования материала», − отметила Мария Булатова в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

Международный пресс-центр МКР-Медиа выступает информационным партнёром V Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи», который проходит в городе Тара Омской области. Тема фестиваля – «Молодое поколение. От классики до современности».

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