В любые, даже самые сложные времена, театр являлся «целителем душ». Мой дедушка Александр Нарбут работал директором Камерного театра (ныне Драматического театра имени А.С. Пушкина) и вместе с известным режиссёром Александром Таировым, его супругой — великой актрисой Алисой Коонен и труппой, пребывая в эвакуации в Барнауле в 1942 году, готовил премьеры. В те страшные военные годы город только этим и жил. В театре всегда бывали аншлаги. Именно об этом я сегодня думала, попав на премьеру Театрального салона «Сцена 23». Давали «Слугу двух господ» по пьесе Карло Гольдони в постановке Екатерины Колгановой.

Меня удивило огромное количество молодёжи в зрительном зале. Они походили на студентов театральных вузов. Естественно, это ещё сильнее заинтриговало, ведь студенты, как правило, ходят только на хорошие спектакли. А выбор в Москве, поверьте, огромен.

Перед началом показа приветственное слово было сказано Юрием Грымовым, художественным руководителем театра «Модерн», на сцене которого и проходила премьера. Он представил Театральный салон «Сцена23» и его художественного руководителя Веронику Вяткину, сказав, что на самом деле мало кому позволяет играть у себя на сцене. Также Юрий произнёс речь о том, что сегодняшний театр — это единственное укрытие человека, где он может наслаждаться прекрасным.

Театральный салон «Сцена 23» был создан всего год назад. Этот проект, едва стартовав, удивил московскую публику своим форматом, схожим с тем, которым ранее славились салоны Петербурга конца XIX века. В рамках Театрального салона проходят ивенты с участием именитых деятелей культуры, читаются лекции ведущего искусствоведа музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — Елены Борзовой в старинном особняке на Воздвиженке, в том самом «доме Волконских», описанном в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». После лекций всегда проходит обсуждение услышанного за изысканным фуршетом. Ныне назначенная художественным руководителем Москонцерта Басиния Шульман проводила с Театральным салоном концерт «Романтические миниатюры» в музее-усадьбе Архангельское, а в музее П.И. Чайковского с большим успехом прошёл салонный музыкальный вечер, посвящённый творчеству великого русского композитора.

Несколько дней назад, 23 сентября, состоялась премьера спектакля по пьесе Карла Гольдони «Слуга двух господ», где сама художественный руководитель и одновременно создатель «Сцены 23» Вероника Вяткина с удивительной лёгкостью, будто бы всю жизнь провела на сцене, сыграла Беатриче/Федерико Распони. Однако эта роль для неё в спектакле — дебютная. Историк-востоковед, дизайнер Вероника Вяткина, будучи мамой двоих взрослых детей, совершила подвиг, бесстрашно начав серьёзное дело и с огромной самоотдачей влетев вихрем в новую профессию. Без сомнения, Вероника — героиня и на сцене,и в жизни. Смелая, страстная игра, превосходная пластика и изумительная сценическая речь сразу же поставили её в один ряд с именитыми мастерами.

Наверняка все помнят «Труффальдино из Бергамо» с молодым Райкиным в главной роли, с которым любая постановка этой пьесы до скончания веков обречена терпеть сравнение.

Итак, открывается занавес, и на сцене появляются герои в исторических, стильных и изысканных костюмах, которые начинают комедию исполнением современного танца. Хореография Виктории Ортман оживляет сценографию в первой сцене спектакля, созданную художником Татьяной Ильиной, добавляет остроты, сочетаясь с фрагментарностью кукольных движений комедии масок, или дель арте. На фоне «чёрного кабинета»— расписанные руками молодых художниц Елизаветы Игнатович и Анастасии Борисенко ширмы с узнаваемыми картинками венецианских площадей и улочек.

Весельчак Труффальдино — любимец публики, обаятельный актёр, Заслуженный артист России Вадим Колганов, безусловный мастер своего ремесла. Вокруг него начинает нарастать красочное действо. Пройдоха не раз на протяжении всего представления получает возможность распорядиться хозяйскими деньгами, тысячекратно превосходящими его заработок, но обобрать тех больше, чем на пару блюд к собственному обеду, для него считается немыслимым. И в целом «Слугу двух господ» можно рассматривать как свод законов подчиненного: служи честно, поворачивайся быстро, будь креативным, своего не упускай, но меру знай,и тогда всё у тебя получится.

И, конечно же, Труффальдино в исполнении Вадима Колганова ярок и задорен: «плохой слуга», плут, трикстер, который перетягивает на себя всё внимание зрителя. Такой вот немыслимо яркий образ человека низкого сословия, традиционно игнорируемого культурой эпохи. Этот живой образ в исполнении Колганова становится стержнем пьесы. На нём всё держится. Именно он является тем ключом, который способен завести механизм этой странной истории. В противоположность ему возлюбленный Беатриче (Вероника Вяткина) — Флориндо в исполнении Заслуженного артиста России Максима Евсеева —изысканный интеллигент, благородный, отважный влюблённый. «Делоновская» фактура, красота и линии его поз — всё говорит о достоинстве данного господина. Его игра выстроена в лучших традициях системы К.С.Станиславского, сдержанна и благородна, чего, увы, нельзя сказать об игре персонажа Сильвио в исполнении Ильи Быкова. Его роль несколько не продумана с точки зрения режиссуры. Он явно переигрывает, и его приторный герой, суетящийся, излишне несдержанный, всё время заходится в своих эмоциях. Гольдоньевский сюжет всем известен —слуга служит двум господам, то и дело попадая в разные передряги. Но, однако, режиссёр спектакля сместила акценты и вывела на первый план любовные истории трёх дуэтов гротескно, с юмором и лёгкостью, несмотря на то, что эти дуэты совершенно разные. Вы не увидите в этой трактовке претензий на «новый режиссёрский язык», модных концепций, рассказывающих о трендах современного театра.

В задачу режиссёра Екатерины Колгановой явно входило желание не удивить, а именно помочь зрителю ощутить радость, расслабиться, отвлечься от всего, погрузившись в атмосферу лёгкости, юмора, беззаботности и красоты. Фактурная актриса Наталия Давыдова имеет явный дар комедийной и восхищает своей грациозностью. Погружаясь в историю Гольдони, и вправду, перестаёшь о чём-либо думать, а только радуешься, смеёшься, восхищаясь актёрской игрой. Хорошая комедия, каких мало на московской сцене.

Галина НАРБУТ,

Фото — Александр ИВАНИШИН

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