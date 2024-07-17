«Он наполнен любовью и нежностью»: певица Anastasia Stone посвятила песню своему мужу в честь венчания

В год семьи известная исполнительница рассказала о создании нового трека, поделилась планами на будущее.

– Расскажите о создании вашего нового трека, что вдохновило?

– Я посвятила трек «Нирвана» моему любимому мужу. Написала его буквально на одном дыхании. Он наполнен любовью и нежностью. В нем я поделилась частичкой нашего счастья со всеми слушателями. Я от всей души хочу пожелать каждому найти свою вторую половинку и обрести истинное счастье.

– 2024 год — год семьи. Что по вашему мнению настоящая семья

– Настоящая семья — это когда рядом любящие родители, когда детство наполнено счастьем и пониманием – когда все друг за друга «горой», когда ты знаешь, что тебя любят и ждут, и всегда поддержат, не смотря ни на что. Для меня семья — это самое важное. Мы как детали одного пазла, которые отлично дополняют друг друга, мы одна большая и очень дружная команда.

– Что нужно слушателям сегодня? Что мотивирует вас создавать музыку?

– Музыка — моя жизнь. А мои поклонники — мой мотиватор никогда не останавливаться на достигнутом: экспериментировать и всегда создавать что-то новое, интересное. Они всегда поддерживают меня, и я очень благодарна им за это.

– Какие у вас планы на этот год?

– В этом году у нас очень много планов. Вас ждёт много новых песен. Новый клип, в абсолютно новом образе и совершенно непривычном стиле. Мы решили немного окунуться в стилизацию этники, сочетая это всё с современным грувом и очень танцевальным припевом. Это очень интересный для нас эксперимент, и я уверена, что мои любимые слушатели оценят наше новое творение. Так же возможно скоро вы увидите меня в кино.

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