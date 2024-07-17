РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Он наполнен любовью и нежностью»: певица Anastasia Stone посвятила песню своему мужу в честь венчания

editor
By editor
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anastasia stone

В год семьи известная исполнительница рассказала о создании нового трека, поделилась планами на будущее. 

– Расскажите о создании вашего нового трека, что вдохновило?

– Я посвятила трек «Нирвана» моему любимому мужу. Написала его буквально на одном дыхании. Он наполнен любовью и нежностью. В нем я поделилась частичкой нашего счастья со всеми слушателями. Я от всей души хочу пожелать каждому найти свою вторую половинку и обрести истинное счастье.

– 2024 год — год семьи. Что по вашему мнению настоящая семья

– Настоящая семья — это когда рядом любящие родители, когда детство наполнено счастьем и пониманием – когда все друг за друга «горой», когда ты знаешь, что тебя любят и ждут, и всегда поддержат, не смотря ни на что. Для меня семья — это самое важное. Мы как детали одного пазла, которые отлично дополняют друг друга, мы одна большая и очень дружная команда.

– Что нужно слушателям сегодня? Что мотивирует вас создавать музыку? 

– Музыка — моя жизнь. А мои поклонники — мой мотиватор никогда не останавливаться на достигнутом: экспериментировать и всегда создавать что-то новое, интересное. Они всегда поддерживают меня, и я очень благодарна им за это. 

– Какие у вас планы на этот год? 

– В этом году у нас очень много планов. Вас ждёт много новых песен. Новый клип, в абсолютно новом образе и совершенно непривычном стиле. Мы решили немного окунуться в стилизацию этники, сочетая это всё с современным грувом и очень танцевальным припевом. Это очень интересный для нас эксперимент, и я уверена, что мои любимые слушатели оценят наше новое творение. Так же возможно скоро вы увидите меня в кино.

Следите за новостями. Вас ждет много всего нового и интересного.

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