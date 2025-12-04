В сети представили все финальные серии южнокорейской дорамы «Дорогой Икс»

В сети состоялась эксклюзивная премьера финальных серий южнокорейской дорамы «Дорогой Икс» — теперь все 12 эпизодов доступны на сервисе в профессиональном русском дубляже. Главные роли в сериале исполнили популярные актеры Ким Ю-джон («Мой демон») и Ким Ён-дэ («Истинная красота»).

Проект рассказывает историю успешной актрисы А-джин. У нее есть все: деньги, слава, бесчисленные фанаты. Однако за безупречным фасадом красивой жизни скрывается темная сторона личности, проявившаяся в девушке из-за несчастливого детства. Страдания научили А-джин видеть людей «насквозь» и манипулировать ими.

Юн Джун-со — единственный человек, который знает, какая А-джин на самом деле и какие тайны скрывает. Чтобы спасти душу подруги, Юн Джун-со готов на пойти отчаянный шаг, рискнув успешной карьерой А-джин. Когда неприглядная правда о личности и характере актрисы получает огласку, девушка сталкивается с последствиями своих поступков и делает выбор, который определит ее судьбу.

Над производством дорамы работала команда во главе с режиссером Ли Ын-боком, подарившим зрителям такие хиты, как «Демон», «Милый дом», «Потомки солнца» и многие другие.