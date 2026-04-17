Российские студенты впервые представили работы в токийском университете Бунка Гакуэн

Выставка студенческих работ Московского художественно-промышленного института (МХПИ) впервые открылась в университете Бунка Гакуэн в Токио — одном из наиболее авторитетных учебных заведений мира в области моды и дизайна. Ни один российский дизайнерский вуз прежде не представлял свои работы на этой площадке. Экспозиция разместилась в фойе главного здания университета в районе Синдзюку.

Университет Бунка на протяжении десятилетий входит в число ведущих профильных вузов мира. Среди его выпускников и партнёров — дизайнеры, определившие облик современной международной индустрии моды, в том числе Йодзи Ямамото и Кензо Такада.

Выставка получила название «Искусство России и Японии: общее и индивидуальное». На ней представлены работы 27 студентов — от подготовительного отделения до магистратуры. Экспозиция охватывает несколько направлений: 24 костюма, живописные и графические работы, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. В фойе также транслируется видеофильм с дипломными и проектными работами студентов направления медиа и дизайн. Все работы созданы специально для этой выставки.

Студенты исследовали точки пересечения русской и японской культур через образ, символику и материал. Серия шёлковых платков изображает времена суток в японском восприятии: утро символизируют ипомея и стрекоза, полдень — хризантема и кузнечик, ночь — ночной цветок и светлячок. Декоративная тарелка соединяет мезенскую роспись с образом журавля: летящие кони традиционного русского орнамента переосмыслены в силуэтах птиц, значимых для японской культуры. В трикотажной коллекции фигурки крабов размещены по всей поверхности костюмов, обыгрывая форму и фактуру материала. Графические работы обращаются к теме чайных традиций двух народов — японской чайной церемонии и русского чаепития с самоваром как разных воплощений одного культурного феномена. Среди других работ — коллекции на темы пшеничного поля и автогонок.

«Мы везём работы из разных кафедр — костюм, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, медиа. Хотели показать институт по возможности полно, а не одним направлением», — сказала заведующая кафедрой художественных дисциплин МХПИ, кандидат педагогических наук, профессор, член Учёного совета, член Творческого союза художников России Раушания Шафикова.

В группу, приехавшую в Токио, вошли студенты колледжа, бакалавриата и магистратуры разных курсов, в том числе двое с подготовительного отделения. Институт представили несколько кафедр — «Медиа и дизайн», «Графический дизайн» «Дизайн костюма», кафедра художественных дисциплин. Экспозиция получилась многогранной: от работ в области моды и костюма до графики, скульптуры и цифровых медиа.

Сотрудничество МХПИ с университетом Бунка началось в 2018 году, когда представители института впервые приехали в Токио с буклетами и студенческими работами. На протяжении нескольких лет институт последовательно расширял своё присутствие на японских площадках, и нынешняя выставка в главном здании Бунка стала результатом этого партнёрства.