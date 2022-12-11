Масштабная выставка Аллы Цыбиковой «Шепот времени» открывается в Музее Востока

23 декабря Государственный музей Востока представляет масштабную выставку известного мастера живописи и художника-монументалиста Аллы Цыбиковой «Шепот времени». На выставке в Москве в Государственном музее Востока впервые будет представлен весь творческий диапазон художницы: это этюды к театральным постановкам, живописные полотна, предметы декоративно-прикладного искусства, созданные по эскизам автора, а также миниатюры на деревянных досках. Основу экспозиции составляют работы из семейного собрания Александра Важнина. Всего будет представлено более 100 предметов искусства.

Алла Цыбикова. Тётушки из Барун-Хасурты. Бурятия

Алла Цыбикова. Автопортрет с моделью у зимнего окна

Альбина Ойдо́повна Цы́бикова (1951–1998) родилась в поселке Агинское Читинской области. Профессиональное образование получила в Иркутском художественном училище (1970 г., мастерская Г.Е. Новиковой), и в Московском государственном академическом художественном институте им. В.И. Сурикова, отделение театрально-декорационной живописи (мастерская театральной живописи М.М. Курилко). Член Союза художников СССР, Заслуженный художник России, Заслуженный художник Бурятской АССР, лауреат Госпремии СССР в области изобразительного искусства.

Основные выставки: Квадриеннале сценографии, Прага, 1975 г.; Всероссийская выставка «Мы строим БАМ», Улан-Удэ, 1979 г.; Традиционное искусство Бурятии, Париж, ЮНЕСКО, 1982 г.; Искусство советской Бурятии, Дели, Индия, 1984 г.; выставки в США, 1994 г.

В настоящий период выставки картин были показаны в Национальном Музее Республики Бурятия («Вселенная Аллы Цыбиковой», 2021 г.), в Иркутском художественном музее им. В.П. Сукачева (из коллекции сына художницы Александра Важнина и фондов Иркутского художественного музея) – «Бесконечная река жизни», 2016 г. Выставка «Между мирами» прошла в Художественном музее им. В.И. Сурикова в Красноярске (2021– 2022 г., совместно с Д. Будажабэ и Ж. Эрдынеевым).

Значение творчества Аллы Цыбиковой для искусства Бурятии неоценимо. Ею была создана собственная художественно-стилистическая система, в которой образы мировой и национальной культуры передаются через призму личных переживаний. Каждое произведение в какой-то мере является автобиографическим. Ее живописный мир соткан из снов, воспоминаний, раздумий, в которых персонажи – близкие и друзья, сливаются с архетипическими образами традиционной народной культуры, становятся проводниками между эпохами, сакральными сферами, между рождением и смертью, как картина единой вселенной.

Художественные поиски Аллы Цыбиковой воплотились в оригинальной живописной манере, методе передачи объема и пространства контрастами цветов. Она обладала широким творческим диапазоном, работала в станковой и монументальной живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Так называемые «дощечки» или миниатюры на дереве занимают особое место в её творчестве. Достаточно сказать, что самой художнице они очень нравились, и она охотно дарила их своим друзьям. Особенно удачным она считала то, что техника акварели позволяла сохранить и обыграть фактуру деревянной основы. Сюжеты «дощечек» представляли квинтэссенцию её излюбленных тем, в первую очередь «птичек» с женскими лицами. Определенная графичность, лаконичность этих росписей при переносе в печать позволяет в большей степени раскрыть и оценить декоративные качества стиля Аллы Цыбиковой.

Главным профессиональным достижением художника стала монументальная роспись в фойе Государственного бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева в городе Улан-Удэ. Сюжет и цветовое решение композиции позволяют говорить о масштабном эпическом осмыслении истории культуры своего народа.

Произведения Аллы Цыбиковой находятся в государственных музеях и художественных галереях, в известных частных собраниях.

Проект проходит при активном участии семьи художницы и Арт-фонда Даши Намдакова.

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