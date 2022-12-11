LIL FREEZER: «Я сам себе кумир»

У молодого исполнителя Lil Freezer состоялся релиз нового сингла. Он мог бы играть в сборной России по футболу, но выбрал рэп. В разговоре с артистом мы узнали о начале карьеры, Гавайях и часах с бриллиантами.

– Многим артистам обычно сложно дается придумать псевдоним. Как это было у тебя? И почему Lil Freezer?

– Три-четыре года назад перед выходом моего первого трека мы сидели с чуваками на студии и разгоняли мой никнейм. То есть каждый накидывал какие-то варианты. И тут я вспомнил, что постоянно нахожусь рядом с холодильником. Я люблю есть, наверное, чуть меньше, чем маму и папу. Это стопроцентная правда. Кроме того, я из России. С чем ассоциируется Россия? С морозом.

– Что произошло такого, что ты начал музыкальную карьеру? С чего все началось?

– Просто я как-то установил себе приложение Rap Fame. Там можно было выбрать под себя подходящий бит и даже текст. С помощью этого приложения я быстро записал тречок. Мне казалось на тот момент, что это просто Billboard номер 1. Показал его своим чувакам. Они сказали «вау, прикольно, можно записать на студии». И закрутилось, завертелось…Я уже четыре года в этом.

– Чем бы ты занялся, если бы не ушел в музыку?

– Наверное, стал бы спортсменом, потому что с детства профессионально занимаюсь футболом. Играл за «Локомотив», за «Чертаново». Становился чемпионом Москвы и чемпионом России. Если бы не музыка, играл бы за нашу сборную, за Барселону, за Реал или за Анжи Махачкала. Также я очень хорошо и очень долго занимался смешанными единоборствами. Мои кулаки летают, как Брюс Ли. И вы бы меня увидели в UFC. Такая вот импровизация.

– У тебя много классных треков. Есть ли название у стиля, в которым ты работаешь обычно? А как бы ты сам описал свой стиль?

– Мой стиль называется «стиль Фризера». Попробуйте, пройдитесь по подборкам ВКонтакте или Apple Music по России и СНГ и вы не найдете никого, кто был бы на меня похож. Мой стиль — как сыр или вино. Со временем он будет цениться людьми только выше.

– Многие рэперы признаются в том, что их музыкальный стиль так или иначе похож на стиль их кумиров, исполнителей, которых они слушают постоянно. Есть ли у тебя такие фавориты, кто тебя качает и вдохновляет?

– Если вы вспомните одну из заповедей, данных Моисею на горе Синай, она звучит так: «Не сотвори себе кумира». Когда ты находишь себе живое божество и начинаешь ему подражать, у тебя пропадает что-то своё, свой стиль. У меня нет кумиров. Я сам себе кумир.

– Есть ли разница между твоим образом и настоящим? Какой ты на самом деле?

– Конечно же, нет. Я просто не вижу смысла надевать маску и выдавать себя за кого-то другого. Люди тянутся к настоящему. Когда встречаешь в реальной жизни человека, чей сетевой образ создан искусственно, это вызывает только смех.

– У тебя вышел новый трек «Разлагаюсь». Там ты рассказываешь о роскошной жизни и отдыхе. Такая атмосфера вдохновляет тебя на написание треков или наоборот муза приходит, когда ты в другой обстановке?

– Да, у меня вышел новый трек «Разлагаюсь» (слушайте на всех цифровых площадках – прим. ред.). Он о роскошной жизни и отдыхе на Гавайях. Там тепло и вообще это маленький рай на Земле. А муза может прийти на месяц и покинуть тебя на два, этим управлять невозможно. Что касается смены обстановки — да, это очень сильно влияет на мою музыку. Переехав в другую страну, другой город или даже другой поселок, ты получаешь иные эмоции. В написании треков это правда помогает.

– Сколько времени обычно тратишь на написание трека? Сколько времени проходит от идеи до полноценного релиза новой работы?

– По-разному. Я могу прийти в студию и за час фристайлом записать трек полностью, с бэками, эндлибами, с дорожками и мелодией. А могу и за пять часов не записать ничего. Просто словить белый лист и часами втыкать в микрофон. По опыту самые крутые треки выходят от души. Они прямо-таки из тебя выползают. Ты даже не замечаешь, как пролетает время. А когда сидишь и ломаешь себе голову, что бы там вставить, что бы тут крикнуть, получится полная шляпа.

– Если говорить о музыке в целом, для тебя твои треки - это средство выражения или все же оцениваешь их исключительно с коммерческой точки зрения, как средство заработка?

– Как любой артист, как любой рэпер или попер, я хочу зарабатывать деньги. Хочу, чтобы от кэша рвались карманы, как я читаю в своих треках. Хочу по две пары часов, желательно бриллиантовых, на каждой руке — Ричард Милле или Адемар Пиге. Хочу на шею цацку за два ляма долларов. Это все круто. Это все будет. Но также мне важно оставить после себя что-то, оставить наследие. Чтобы люди могли включить мои треки, когда меня не станет, и сказать: «Да, это Фризер. Мы его знаем, мы его помним».

– Как ты видишь себя через 10 лет?

– Через десять лет я вижу себя долларовым миллиардером, который сидит где-нибудь в Монако, попивает дорогой виски и вспоминает это интервью, которое дал в 21 год.

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