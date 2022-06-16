Мастер-классы по дизайну или Британка в Еврейском музее

Еврейский музей и центр толерантности совместно с Британской высшей школой дизайна запускают летний творческий практикум «Британка в Еврейском музее: мастер-классы по дизайну». Организаторы коллаборации уверены, лето — это время для экспериментов, неожиданных возможностей и поиска новых форм для налаживания профессиональных связей. Участники совместных лекций и мастер-классов научатся создавать плакаты, fashion-скетчи, дизайнерские наброски и смогут открыть в себе новые творческие таланты.

Партнерство музея и школы возникло неслучайно: Британка с 2003 года имеет статус одного из важнейших образовательных центров России в сфере творческих и бизнес-отраслей. Еврейский музей, в свою очередь, является самым большим интерактивным музеем России, выступающим инициатором множества культурных, образовательных и просветительских программ.

26 июня, 14:00 – Новое пространство, Интерактивная лекция «Техники креатива»

Креативность — один из самых востребованных навыков в любой дисциплине. Умение быстро отыскать нестандартное решение или оригинальную идею может помочь в любой ситуации, а для студента, обучающегося творческой специальности, оно просто необходимо. На интерактивной лекции тренер и участники обсудят, что мешает человеку быстро и легко создавать оригинальные идеи и как избавиться от препятствующих творчеству состояний, и кроме того, попробуют во время занятия применить простую, но очень эффективную технику, которая поможет расслабиться, отключить внутреннего критика и почувствовать себя гением.

Ведущая — Варвара Титова, тренер по развитию креативности, куратор интенсива «Думай как гений. Креатив в дизайне».

3 июля, 14:00 – Мезонин, Лекция и мастер-класс «How to Cook a Poster»*

Теоретическая часть встречи будет посвящена теме плакатов, а именно пониманию визуальных принципов, которые делают эту информационно-рекламную графику эффектной и привлекательной. В ходе второй части участники смогут проявить творческий подход и применить полученные знания на практике, создав собственный плакат. Эта сессия докажет, что каждый человек является творческой личностью и, разобравшись в сути вопроса, может создать творческий продукт.

Ведущий — Майкл Гибсон, исполнительный креативный директор Adwise, постоянный спикер по брендингу и креативности, автор телерекламы для брендов Nescafe, Visa, Fairy, Lada, Mr. Proper.

7 июля, 19:00 – Новое пространство, Мастер-класс «Fashion-скетчинг в полный рост»‎‎

Модная иллюстрация — скетчи, наброски, картинки, лукбуки, обложки — один из самых творческих и вдохновляющих способов самовыражения. Участники встречи смогут не только попробовать себя в fashion-скетчинге и поработать над экспериментальными силуэтами, но и придать макетам объем и форму, используя как классические, так и альтернативные техники работы с текстурой бумаги и ткани, принтами и красками. Мастер-класс пройдет в игровой и медитативной атмосфере и будет состоять из двух этапов: вступительной лекции и конструирования макета на бумажной кукле.

Ведущие:

Анастасия Павлович — fashion-дизайнер, куратор подготовительного отделения «Дизайн одежды», куратор интенсива «Старт в fashion»;

Нина Вересова — текстильный исследователь-художник и fashion-дизайнер, преподаватель программы Foundation Art & Design и интенсива «Дизайн текстиля».

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* Мероприятие на английском языке с переводом на русский.

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