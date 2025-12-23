Оплата публикаций

Театр «Кашемир» представил спектакль «Без Есенина» и запустил серию перформансов

19 декабря во Дворце на Яузе театр «Кашемир» представил спектакль «Без Есенина» и открыл новую серию перформансов, дополняющих и расширяющих театральный вечер. Первым событием стал перформанс-показ московского бренда GVALT, созданный специально к показу спектакля.

Представление прошло в фойе Дворца на Яузе и было выстроено как художественный диалог со спектаклем. Вдохновленный эстетикой немого кино 1920-х годов и эмоциональной атмосферой истории Айседоры Дункан, показ стал частью общего высказывания вечера. Зрители будто оказались в столичном фотоателье, где в перерыве между съемками собравшаяся там богема обсуждала гастрольное турне Дункан и Есенина.

«Без Есенина» — постановка режиссёра Дмитрия Сердюка по пьесе Влада Васюхина. Действие разворачивается в Ялте осенью 1923 года, после гастролей. Айседора Дункан ждёт Сергея Есенина в гостиничном номере, однако сам поэт на сцене так и не появляется. Он существует как отсутствие — в репликах, воспоминаниях и напряжении других персонажей, становясь ключевой силой, определяющей драматургию происходящего. Спектакль фокусируется на последнем этапе их отношений — моменте ожидания встречи, которая так и не состоится, превращая это ожидание в болезненный разбор любви, иллюзий и неизбежного расставания.

«Самое страшное — находиться в состоянии иллюзии и думать, что именно она приведёт тебя к желаемому», — отмечает режиссёр Дмитрий Сердюк, формулируя внутренний камертон постановки.

GVALT работает с образами чувствительных мужчин и независимых женщин, выбирающих свободный, небуквальный стиль, и в коллаборации с театром «Кашемир» мода была интегрирована в театральный контекст на правах полноценного художественного элемента.

театр кашемир - спектакль перформанс без есенина

Запуск серии перформансов отражает философию театра «Кашемир»: визит в театр здесь воспринимается как цельное культурное событие — от момента прихода зрителя в театр и до финальных аплодисментов. Театральный вечер складывается в единое высказывание — с живой музыкой и фуршетом, а теперь ещё и с коллаборациями, которые всякий раз откликаются на содержание спектакля и выносят его смыслы за пределы сцены, разрушая «четвёртую стену».

Фото: пресс-служба театра «Кашемир»

