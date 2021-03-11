Меган Маркл ждет второго ребенка

Звездное семейство готовится к пополнению! Какое горе случилось в семье молодых родителей? Из-за чего супруги отказались от жизни в Букингемском дворце? Почему Гарри боится, что Меган может повторить судьбу Дианы?
Недавно представители принца Гарри и Меган Маркл поделились радостной новостью – супруги станут родителями во второй раз! Пара опубликовала трогательный снимок, на котором виден округлившийся животик герцогини. Девушка находится на последних сроках беременности и планирует рожать в американской клинике.
«Любая женщина во время беременности очень уязвима. Совсем не просто привыкнуть к роли матери, при этом нужно оставаться хорошей хозяйкой», — говорит Маркл.
Супруги долго не хотели говорить об «интересном положении» Меган. Оказалось, что прошлым летом у герцогини Сассекской случился выкидыш. Актриса только недавно смогла рассказать об этом. В тот день она занималась домашними делами, но внезапно почувствовала резкую боль.
«Я упала на пол, сжимая Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Это была веселая мелодия, которая контрастировала с нашей ситуацией. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка», — призналась Маркл в интервью для The New York Times.
Недоброжелатели уверены, что герцогиня обманывает общественность и носит накладной живот. Они считают, что супруга принца Гарри не могла так быстро забеременеть после выкидыша. С момента потери ребенка прошло всего шесть месяцев.
«Все давно думают, что это накладной живот. Меган бесплодна. У нее ни одного другого признака беременности нет», «Этот ребенок ей очень нужен, поэтому она пойдет на все, даже на обман. Ребенок – гарантия пожизненного содержания», «У фальшивой герцогини — фальшивый живот», — пишут в комментариях.
Звездная семья не комментирует эти слухи. Они сейчас заняты совершенно другими делами. Недавно стало известно, что Елизавета вторая окончательно лишила внука и невестку всех королевских полномочий и привилегий, а также финансовой поддержки.
«Если ты принадлежишь к династии, то нужно жить по правилам договора. Это нормально, если ты не играешь по их правилам, то лишаешься какой-то поддержки», — считает актриса Карина Мишулина.
Принц Гарри назвал истинную причину переезда супругов из Великобритании. Герцог не хотел, чтобы его жена и ребенок находились под постоянным давлением королевского двора и британской прессы.
«Мы все знаем, какой может быть британская пресса. Именно это разрушало мое психическое здоровье. Я хотел вытащить свою семью от токсичного влияния. Я просто сделал то, что сделал бы любой муж и любой отец», — объяснил мужчина.
Однако королевский эксперт и биограф Колин Кэмпбелл уверена, что Гарри лукавит. По ее мнению, он просто пошел на поводу у капризной супруги. Поклонники согласны с ней и считают, что Маркл мечтала о переезде в Америку.
«Я думаю, что принц Гарри безрассудно пытается сделать все, чтобы Меган была счастлива», — говорила Колин.
«Мне кажется, что человек должен уважать свою семью и место, откуда ты родом. Он не выбирал семью, но мог найти какой-то баланс», — считает певец Маркус Рива.
Королевский эксперт даже сравнила Меган с шекспировской леди Макбет, которая привела своего мужа к трагедии. Биограф отметила, что герцогиня ведет себя слишком эгоистично. По ее мнению, принц Уэльский уступает Маркл по интеллекту.
«Меган вышла замуж за Генри Виндзорского (принца Гарри), несмотря на его ограниченный интеллект, слащавую уверенность и склонность к перееданию пудингов. При каждом удобном случае он устраивает припадки, будто шестимесячный ребенок, который не умеет разговаривать. Если бы он не был принцем, я уверена, что она не провела бы с ним ни дня! Она даже бы не плюнула рядом с ним», — уверена Кэмпбелл.
Супруги устали от бесконечных слухов и решили дать интервью Опре Уинфри. Принц Уэльский сделал откровенное признание: он боится, что супруга повторит судьбу его матери Дианы! Мужчина не исключает, что Меган может сломаться под травлей общественности.
«Я очень счастлив, что сижу здесь рядом со своей женой и разговариваю с вами. Даже не могу представить, каково было принцессе Диане проходить через все эти трудности одной. Долгое время я был озабочен тем, что эта история могла бы повториться», — поделился Гарри.
Мужчина до сих пор считает, что папарацци отчасти виноваты в смерти его матери. По одной из версий, машина с Дианой на скорости уходила от преследования журналистов. В тоннеле водитель не справился с управлением.
«Сейчас у меня есть семья, которую я должен защищать. Все, через что прошла моя мама, и все, что случается с моей семьей каждый день – это очень тяжело. Я не параноик, но не хочу, чтобы прошлое повторилось», — откровенничает принц Гарри.
Поклонники пары и их недоброжелатели с нетерпением ждут интервью супругов. Меган и Гарри слишком много знают о королевском семействе, поэтому будущий разговор определит дальнейшие отношения со знатными родственникам.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.