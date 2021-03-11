Меган Маркл ждет второго ребенка

Звезд­ное семей­ство гото­вит­ся к попол­не­нию! Какое горе слу­чи­лось в семье моло­дых роди­те­лей? Из-за чего супру­ги отка­за­лись от жиз­ни в Букин­гем­ском двор­це? Поче­му Гар­ри боит­ся, что Меган может повто­рить судь­бу Дианы?

Недав­но пред­ста­ви­те­ли прин­ца Гар­ри и Меган Маркл поде­ли­лись радост­ной ново­стью – супру­ги ста­нут роди­те­ля­ми во вто­рой раз! Пара опуб­ли­ко­ва­ла тро­га­тель­ный сни­мок, на кото­ром виден округ­лив­ший­ся живо­тик гер­цо­ги­ни. Девуш­ка нахо­дит­ся на послед­них сро­ках бере­мен­но­сти и пла­ни­ру­ет рожать в аме­ри­кан­ской клинике.

«Любая жен­щи­на во вре­мя бере­мен­но­сти очень уяз­ви­ма. Совсем не про­сто при­вык­нуть к роли мате­ри, при этом нуж­но оста­вать­ся хоро­шей хозяй­кой», — гово­рит Маркл.

Супру­ги дол­го не хоте­ли гово­рить об «инте­рес­ном поло­же­нии» Меган. Ока­за­лось, что про­шлым летом у гер­цо­ги­ни Сас­сек­ской слу­чил­ся выки­дыш. Актри­са толь­ко недав­но смог­ла рас­ска­зать об этом. В тот день она зани­ма­лась домаш­ни­ми дела­ми, но вне­зап­но почув­ство­ва­ла рез­кую боль.

«Я упа­ла на пол, сжи­мая Арчи в руках, напе­вая колы­бель­ную, что­бы успо­ко­ить нас обо­их. Это была весе­лая мело­дия, кото­рая кон­тра­сти­ро­ва­ла с нашей ситу­а­ци­ей. Я зна­ла, сжи­мая в руках сво­е­го пер­вен­ца, что теряю вто­ро­го ребен­ка», — при­зна­лась Маркл в интер­вью для The New York Times.

Недоб­ро­же­ла­те­ли уве­ре­ны, что гер­цо­ги­ня обма­ны­ва­ет обще­ствен­ность и носит наклад­ной живот. Они счи­та­ют, что супру­га прин­ца Гар­ри не мог­ла так быст­ро забе­ре­ме­неть после выки­ды­ша. С момен­та поте­ри ребен­ка про­шло все­го шесть месяцев.

«Все дав­но дума­ют, что это наклад­ной живот. Меган бес­плод­на. У нее ни одно­го дру­го­го при­зна­ка бере­мен­но­сти нет», «Этот ребе­нок ей очень нужен, поэто­му она пой­дет на все, даже на обман. Ребе­нок – гаран­тия пожиз­нен­но­го содер­жа­ния», «У фаль­ши­вой гер­цо­ги­ни — фаль­ши­вый живот», — пишут в комментариях.

Звезд­ная семья не ком­мен­ти­ру­ет эти слу­хи. Они сей­час заня­ты совер­шен­но дру­ги­ми дела­ми. Недав­но ста­ло извест­но, что Ели­за­ве­та вто­рая окон­ча­тель­но лиши­ла вну­ка и невест­ку всех коро­лев­ских пол­но­мо­чий и при­ви­ле­гий, а так­же финан­со­вой поддержки.

«Если ты при­над­ле­жишь к дина­стии, то нуж­но жить по пра­ви­лам дого­во­ра. Это нор­маль­но, если ты не игра­ешь по их пра­ви­лам, то лиша­ешь­ся какой-то под­держ­ки», — счи­та­ет актри­са Кари­на Мишулина.

Принц Гар­ри назвал истин­ную при­чи­ну пере­ез­да супру­гов из Вели­ко­бри­та­нии. Гер­цог не хотел, что­бы его жена и ребе­нок нахо­ди­лись под посто­ян­ным дав­ле­ни­ем коро­лев­ско­го дво­ра и бри­тан­ской прессы.

«Мы все зна­ем, какой может быть бри­тан­ская прес­са. Имен­но это раз­ру­ша­ло мое пси­хи­че­ское здо­ро­вье. Я хотел выта­щить свою семью от ток­сич­но­го вли­я­ния. Я про­сто сде­лал то, что сде­лал бы любой муж и любой отец», — объ­яс­нил мужчина.

Одна­ко коро­лев­ский экс­перт и био­граф Колин Кэм­п­белл уве­ре­на, что Гар­ри лука­вит. По ее мне­нию, он про­сто пошел на пово­ду у каприз­ной супру­ги. Поклон­ни­ки соглас­ны с ней и счи­та­ют, что Маркл меч­та­ла о пере­ез­де в Америку.

«Я думаю, что принц Гар­ри без­рас­суд­но пыта­ет­ся сде­лать все, что­бы Меган была счаст­ли­ва», — гово­ри­ла Колин.

«Мне кажет­ся, что чело­век дол­жен ува­жать свою семью и место, отку­да ты родом. Он не выби­рал семью, но мог най­ти какой-то баланс», — счи­та­ет певец Мар­кус Рива.

Коро­лев­ский экс­перт даже срав­ни­ла Меган с шекс­пи­ров­ской леди Мак­бет, кото­рая при­ве­ла сво­е­го мужа к тра­ге­дии. Био­граф отме­ти­ла, что гер­цо­ги­ня ведет себя слиш­ком эго­и­стич­но. По ее мне­нию, принц Уэль­ский усту­па­ет Маркл по интеллекту.

«Меган вышла замуж за Ген­ри Вин­дзор­ско­го (прин­ца Гар­ри), несмот­ря на его огра­ни­чен­ный интел­лект, сла­ща­вую уве­рен­ность и склон­ность к пере­еда­нию пудин­гов. При каж­дом удоб­ном слу­чае он устра­и­ва­ет при­пад­ки, буд­то шести­ме­сяч­ный ребе­нок, кото­рый не уме­ет раз­го­ва­ри­вать. Если бы он не был прин­цем, я уве­ре­на, что она не про­ве­ла бы с ним ни дня! Она даже бы не плю­ну­ла рядом с ним», — уве­ре­на Кэмпбелл.

Супру­ги уста­ли от бес­ко­неч­ных слу­хов и реши­ли дать интер­вью Опре Уин­фри. Принц Уэль­ский сде­лал откро­вен­ное при­зна­ние: он боит­ся, что супру­га повто­рит судь­бу его мате­ри Диа­ны! Муж­чи­на не исклю­ча­ет, что Меган может сло­мать­ся под трав­лей общественности.

«Я очень счаст­лив, что сижу здесь рядом со сво­ей женой и раз­го­ва­ри­ваю с вами. Даже не могу пред­ста­вить, како­во было прин­цес­се Диане про­хо­дить через все эти труд­но­сти одной. Дол­гое вре­мя я был оза­бо­чен тем, что эта исто­рия мог­ла бы повто­рить­ся», — поде­лил­ся Гарри.

Муж­чи­на до сих пор счи­та­ет, что папа­рац­ци отча­сти вино­ва­ты в смер­ти его мате­ри. По одной из вер­сий, маши­на с Диа­ной на ско­ро­сти ухо­ди­ла от пре­сле­до­ва­ния жур­на­ли­стов. В тон­не­ле води­тель не спра­вил­ся с управлением.

«Сей­час у меня есть семья, кото­рую я дол­жен защи­щать. Все, через что про­шла моя мама, и все, что слу­ча­ет­ся с моей семьей каж­дый день – это очень тяже­ло. Я не пара­но­ик, но не хочу, что­бы про­шлое повто­ри­лось», — откро­вен­ни­ча­ет принц Гарри.

Поклон­ни­ки пары и их недоб­ро­же­ла­те­ли с нетер­пе­ни­ем ждут интер­вью супру­гов. Меган и Гар­ри слиш­ком мно­го зна­ют о коро­лев­ском семей­стве, поэто­му буду­щий раз­го­вор опре­де­лит даль­ней­шие отно­ше­ния со знат­ны­ми родственникам.

Пуб­ли­ку­ет­ся по мате­ри­а­лам про­грам­мы «Свет­ская хроника»

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