Певица Слава мечтает о третьем ребенке

Сла­ва позна­ко­ми­лась со сво­им мужем – биз­не­сме­ном Ана­то­ли­ем Дани­лиц­ким в нача­ле нуле­вых. Певи­ца при­зна­лась, что влю­би­лась в муж­чи­ну с пер­во­го взгля­да. Ее совер­шен­но не сму­ти­ла боль­шая раз­ни­ца в воз­расте — 28 лет!

«Он очень класс­ный. Я вижу, как сидят влюб­лен­ные, кото­рым по 80 лет, и мол­чат. А нам все­гда будет, о чем пого­во­рить», — уве­ре­на артистка.

Обес­пе­чен­ный муж все­гда под­дер­жи­вал увле­че­ния Сла­вы. Девуш­ка не скры­ва­ет, что имен­но он опла­чи­вал ее пер­вые кли­пы. Но, по ее сло­вам, они вме­сте совсем не из-за денег.

«У нас сей­час не очень хоро­шая финан­со­вая ситу­а­ция в семье, у мое­го мужа. А у меня все заме­ча­тель­но. Мы все­гда под­дер­жи­ва­ем друг дру­га, быва­ет белая поло­са, быва­ет чер­ная. Самое глав­ное – под­держ­ка», — делит­ся певица.

Но отно­ше­ния влюб­лен­ных не все­гда были иде­аль­ны­ми. Пара несколь­ко раз рас­ста­ва­лась. Муж­чи­на часто рев­но­вал артист­ку к более моло­дым поклонникам.

«В нача­ле отно­ше­ний у нас были чуть ли не дра­ки. Мы рев­но­ва­ли друг дру­га семь лет. Я рев­но­ва­ла его к бабам, а он меня к мужи­кам. Тогда они были, ну это чест­но. А с года­ми мы ста­ли стар­ше, теперь нико­му кро­ме друг дру­га не нуж­ны», — сме­ет­ся певица.

Девять лет назад Сла­ва пода­ри­ла люби­мо­му дочь, кото­рую назва­ли Анто­ни­ной. Близ­кие гово­рят, что девоч­ка очень похо­жа на свою зна­ме­ни­тую маму.

«Вес­ной любой жен­ский орга­низм тре­бу­ет стать мате­рью! Я уже сей­час хочу детей, хочу тро­их», — заяви­ла певица.

Гра­фик звез­ды рас­пи­сан на несколь­ко меся­цев впе­ред. По под­сче­там один ее кор­по­ра­тив сто­ит пол­то­ра мил­ли­о­на руб­лей. Несмот­ря на успеш­ную карье­ру, жен­щи­на гото­ва все бро­сить и посвя­тить себя семье. Сей­час Сла­ве 40 лет, а ее мужу – 68. Но она точ­но уве­ре­на, что хочет родить сама.

«Дол­гое вре­мя у меня были про­бле­мы со здо­ро­вьем, тогда я ходи­ла по вра­чам. А после рож­де­ния Тошень­ки, я могу на раз-два сде­лать еще одну девоч­ку!» — убеж­де­на артистка.

У певи­цы есть еще стар­шая дочь от ресто­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Моро­зо­ва. Сей­час Алек­сан­дре 21 год. Она появ­ля­ет­ся с мамой на свет­ских меро­при­я­ти­ях. Кол­ле­ги отме­ча­ют, что они выгля­дят совсем как подружки.

«Она очень спра­вед­ли­вая и в меру стро­гая. Если захо­чет люлей дать, то толь­ко по делу», — улы­ба­ет­ся Саша.

Алек­сандра обо­жа­ет свою маму и меч­та­ет повто­рить ее успех. Моло­дая артист­ка запи­са­ла уже несколь­ко песен и сня­лась в клипе.

Сла­ва не исклю­ча­ет, что ско­ро ста­нет не толь­ко мамой, но и бабуш­кой. Стар­шая дочь при­зна­лась, что уже гото­ва к детям.

«Я очень хочу, что­бы у Саш­ки были дети. Я могу даже рабо­ту бро­сить, засесть с ними, качать их, цело­вать. Ну, все, хочу детей», — улы­ба­ет­ся звезда.

Артист­ка заяви­ла, что возь­мет на себя все забо­ты по дому. Жен­щи­на гово­рит, что убор­ка при­но­сит ей удо­воль­ствие. Она ред­ко поль­зу­ет­ся помо­щью кли­нин­го­вых компаний.

«Я не люб­лю, что­бы за мной уби­ра­ли. Я даже стес­ня­юсь это­го. Меня рас­слаб­ля­ет мытье посу­ды, я спе­ци­аль­но не поку­па­ла посу­до­мо­еч­ную маши­ну. Я все мою рука­ми и без пер­ча­ток», — делит­ся брюнетка.

Поклон­ни­ки удив­ля­ют­ся, как такая талант­ли­вая, хозяй­ствен­ная и кра­си­вая артист­ка до сих пор оста­ет­ся неза­муж­ней? Несмот­ря на то, что Сла­ва уже 20 лет живет с биз­не­сме­ном, Ана­то­лий так и не сде­лал ей предложение.

Пуб­ли­ку­ет­ся по мате­ри­а­лам «Свет­ская хроника»

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