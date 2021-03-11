Певица Слава мечтает о третьем ребенке

Слава познакомилась со своим мужем – бизнесменом Анатолием Данилицким в начале нулевых. Певица призналась, что влюбилась в мужчину с первого взгляда. Ее совершенно не смутила большая разница в возрасте — 28 лет!
«Он очень классный. Я вижу, как сидят влюбленные, которым по 80 лет, и молчат. А нам всегда будет, о чем поговорить», — уверена артистка.
Обеспеченный муж всегда поддерживал увлечения Славы. Девушка не скрывает, что именно он оплачивал ее первые клипы. Но, по ее словам, они вместе совсем не из-за денег.
«У нас сейчас не очень хорошая финансовая ситуация в семье, у моего мужа. А у меня все замечательно. Мы всегда поддерживаем друг друга, бывает белая полоса, бывает черная. Самое главное – поддержка», — делится певица.
Но отношения влюбленных не всегда были идеальными. Пара несколько раз расставалась. Мужчина часто ревновал артистку к более молодым поклонникам.
«В начале отношений у нас были чуть ли не драки. Мы ревновали друг друга семь лет. Я ревновала его к бабам, а он меня к мужикам. Тогда они были, ну это честно. А с годами мы стали старше, теперь никому кроме друг друга не нужны», — смеется певица.
Девять лет назад Слава подарила любимому дочь, которую назвали Антониной. Близкие говорят, что девочка очень похожа на свою знаменитую маму.
«Весной любой женский организм требует стать матерью! Я уже сейчас хочу детей, хочу троих», — заявила певица.
График звезды расписан на несколько месяцев вперед. По подсчетам один ее корпоратив стоит полтора миллиона рублей. Несмотря на успешную карьеру, женщина готова все бросить и посвятить себя семье. Сейчас Славе 40 лет, а ее мужу – 68. Но она точно уверена, что хочет родить сама.
«Долгое время у меня были проблемы со здоровьем, тогда я ходила по врачам. А после рождения Тошеньки, я могу на раз-два сделать еще одну девочку!» — убеждена артистка.
У певицы есть еще старшая дочь от ресторатора Константина Морозова. Сейчас Александре 21 год. Она появляется с мамой на светских мероприятиях. Коллеги отмечают, что они выглядят совсем как подружки.
«Она очень справедливая и в меру строгая. Если захочет люлей дать, то только по делу», — улыбается Саша.
Александра обожает свою маму и мечтает повторить ее успех. Молодая артистка записала уже несколько песен и снялась в клипе.
Слава не исключает, что скоро станет не только мамой, но и бабушкой. Старшая дочь призналась, что уже готова к детям.
«Я очень хочу, чтобы у Сашки были дети. Я могу даже работу бросить, засесть с ними, качать их, целовать. Ну, все, хочу детей», — улыбается звезда.
Артистка заявила, что возьмет на себя все заботы по дому. Женщина говорит, что уборка приносит ей удовольствие. Она редко пользуется помощью клининговых компаний.
«Я не люблю, чтобы за мной убирали. Я даже стесняюсь этого. Меня расслабляет мытье посуды, я специально не покупала посудомоечную машину. Я все мою руками и без перчаток», — делится брюнетка.
Поклонники удивляются, как такая талантливая, хозяйственная и красивая артистка до сих пор остается незамужней? Несмотря на то, что Слава уже 20 лет живет с бизнесменом, Анатолий так и не сделал ей предложение.
Публикуется по материалам «Светская хроника»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.