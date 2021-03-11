Выставкой о Мандельштаме откроется новый отдел Государственного литературного музея

16 мар­та 2021 года в цен­траль­ном зда­нии Госу­дар­ствен­но­го музея исто­рии рос­сий­ской лите­ра­ту­ры име­ни В.И. Даля на Зубов­ском буль­ва­ре откры­ва­ет­ся новый музей­ный отдел – Музей исто­рии лите­ра­ту­ры XX века, в кото­ром будут пред­став­ле­ны уни­каль­ные музей­ные релик­вии, свя­зан­ные с жиз­нью и твор­че­ством рос­сий­ских писа­те­лей раз­ных эсте­ти­че­ских направ­ле­ний и судеб. Сре­ди них А. Пла­то­нов и М. Бул­га­ков, А. Вер­тин­ский и М. Цветаева.

«Ули­ца Ман­дель­шта­ма: Осип и Надеж­да» – пер­вая экс­по­зи­ция Музея исто­рии лите­ра­ту­ры XX века, кото­рая откры­ва­ет­ся для посе­ти­те­лей. Ее кон­цеп­ция раз­ра­бо­та­на ГМИРЛИ име­ни В.И. Даля сов­мест­но с Ман­дель­шта­мов­ским цен­тром НИУ ВШЭ и слу­жит при­ме­ром осмыс­ле­ния и рекон­струк­ции исто­рии лите­ра­ту­ры XX века как неза­вер­шен­но­го, непро­жи­то­го до кон­ца про­шло­го. Про­ект стал побе­ди­те­лем Вто­ро­го кон­кур­са музей­но-выста­воч­ных гран­тов Рос­сий­ско­го еврей­ско­го кон­грес­са (РЕК).

Экс­по­зи­ция «Ули­ца Ман­дель­шта­ма: Осип и Надеж­да» состо­ит из трех частей: ком­на­ты Оси­па Эми­лье­ви­ча, ком­на­ты Надеж­ды Яко­влев­ны и веду­ще­го к ним кори­до­ра, оформ­лен­но­го пла­ка­та­ми и афи­ша­ми 1900–1930‑х годов. В силу извест­ных тра­ги­че­ских собы­тий сохра­ни­лось очень неболь­шое коли­че­ство мемо­ри­аль­ных вещей и мате­ри­а­лов вели­ко­го рус­ско­го поэта. Экс­по­зи­ция Музея исто­рии лите­ра­ту­ры XX века постро­е­на на кон­тра­сте ску­до­сти мате­ри­аль­но­го быта и богат­ства твор­че­ских про­яв­ле­ний Оси­па и Надеж­ды Ман­дель­шта­мов, чьи судь­бы пред­став­ле­ны в нераз­рыв­ном при­жиз­нен­ном и посмерт­ном един­стве. В экс­по­зи­ции пред­став­ле­ны под­лин­ные пред­ме­ты из собра­ний Госу­дар­ствен­но­го музея исто­рии рос­сий­ской лите­ра­ту­ры име­ни В. И. Даля, Ман­дель­шта­мов­ско­го обще­ства и част­ных кол­лек­ций, допол­нен­ные муль­ти­ме­дий­ны­ми про­ек­та­ми. Сре­ди них — мас­штаб­ная обнов­ля­е­мая инфор­ма­ци­он­ная база све­де­ний о писа­те­лях пер­вой поло­ви­ны XX века и уни­каль­ная рекон­струк­ция рабо­ты Ман­дель­шта­ма над руко­пи­ся­ми, демон­стри­ру­ю­щая дви­же­ние твор­че­ской мыс­ли поэта. Спе­ци­аль­но для экс­по­зи­ции отре­ста­ври­ро­ва­ны 11 архив­ных ауди­о­за­пи­сей из собра­ния ГМИРЛИ име­ни В.И. Даля: неко­то­рые запи­си голо­са Ман­дель­шта­ма будут обна­ро­до­ва­ны впервые.

Экс­по­зи­цию сопро­вож­да­ют тема­ти­че­ские экс­кур­сии, лек­ции, книж­ные пре­зен­та­ции и кино­по­ка­зы. К ее рабо­те будут при­уро­че­ны выстав­ки одно­го экс­по­на­та, кото­рые поз­во­лят рас­ши­рить и допол­нить ее основ­ные сюже­ты и темы.

«Для Рос­сий­ско­го еврей­ско­го кон­грес­са боль­шая честь широ­ко участ­во­вать в про­грам­ме меро­при­я­тий к 130-летию Оси­па Ман­дель­шта­ма и под­дер­жать глав­ный из про­ек­тов к его юби­лею — посвя­щен­ную ему посто­ян­ную экс­по­зи­цию, — гово­рит пре­зи­дент РЕК Юрий Кан­нер. – Этот вели­кий поэт при­над­ле­жит все­му чело­ве­че­ству, миро­вой куль­ту­ре. Но еврей­ская рефлек­сия его твор­че­ства, его еврей­ско-рос­сий­ская судь­ба застав­ля­ют нас отно­сить­ся к нему с осо­бым вниманием».

Вто­рой кон­курс гран­тов Рос­сий­ско­го еврей­ско­го кон­грес­са на раз­ви­тие музей­ных и выста­воч­ных про­ек­тов в обла­сти еврей­ской куль­ту­ры, лау­ре­а­том кото­ро­го ста­ла экс­по­зи­ция, опре­де­лил побе­ди­те­лей в 2020 году. На рас­смот­ре­ние экс­перт­но­го сове­та посту­пи­ли 64 заяв­ки из 36 горо­дов, а в состав­лен­ный экс­пер­та­ми шорт-лист, кото­рый рас­смат­ри­ва­ло жюри, вошли 20 про­ек­тов. В бли­жай­шее вре­мя РЕК объ­явит при­ем заявок на свой Тре­тий кон­курс музей­но-выста­воч­ных гран­тов. По тра­ди­ции участ­во­вать в нем смо­гут любые неком­мер­че­ские, бюд­жет­ные и обще­ствен­ные орга­ни­за­ции: теат­ры, музеи, общин­ные цен­тры, науч­но-иссле­до­ва­тель­ские инсти­ту­ты, име­ю­щие пре­зен­та­ци­он­ные пло­щад­ки в онлайн- или в офлайн-формате.

Фото предо­став­ле­ны ГМИРЛИ име­ни В.И. Даля

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