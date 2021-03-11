Выставкой о Мандельштаме откроется новый отдел Государственного литературного музея

16 марта 2021 года в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля на Зубовском бульваре открывается новый музейный отдел – Музей истории литературы XX века, в котором будут представлены уникальные музейные реликвии, связанные с жизнью и творчеством российских писателей разных эстетических направлений и судеб. Среди них А. Платонов и М. Булгаков, А. Вертинский и М. Цветаева.
«Улица Мандельштама: Осип и Надежда» – первая экспозиция Музея истории литературы XX века, которая открывается для посетителей. Ее концепция разработана ГМИРЛИ имени В.И. Даля совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ и служит примером осмысления и реконструкции истории литературы XX века как незавершенного, непрожитого до конца прошлого. Проект стал победителем Второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса (РЕК).
Экспозиция «Улица Мандельштама: Осип и Надежда» состоит из трех частей: комнаты Осипа Эмильевича, комнаты Надежды Яковлевны и ведущего к ним коридора, оформленного плакатами и афишами 1900–1930‑х годов. В силу известных трагических событий сохранилось очень небольшое количество мемориальных вещей и материалов великого русского поэта. Экспозиция Музея истории литературы XX века построена на контрасте скудости материального быта и богатства творческих проявлений Осипа и Надежды Мандельштамов, чьи судьбы представлены в неразрывном прижизненном и посмертном единстве. В экспозиции представлены подлинные предметы из собраний Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Мандельштамовского общества и частных коллекций, дополненные мультимедийными проектами. Среди них — масштабная обновляемая информационная база сведений о писателях первой половины XX века и уникальная реконструкция работы Мандельштама над рукописями, демонстрирующая движение творческой мысли поэта. Специально для экспозиции отреставрированы 11 архивных аудиозаписей из собрания ГМИРЛИ имени В.И. Даля: некоторые записи голоса Мандельштама будут обнародованы впервые.
Экспозицию сопровождают тематические экскурсии, лекции, книжные презентации и кинопоказы. К ее работе будут приурочены выставки одного экспоната, которые позволят расширить и дополнить ее основные сюжеты и темы.
«Для Российского еврейского конгресса большая честь широко участвовать в программе мероприятий к 130-летию Осипа Мандельштама и поддержать главный из проектов к его юбилею — посвященную ему постоянную экспозицию, — говорит президент РЕК Юрий Каннер. – Этот великий поэт принадлежит всему человечеству, мировой культуре. Но еврейская рефлексия его творчества, его еврейско-российская судьба заставляют нас относиться к нему с особым вниманием».
Второй конкурс грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры, лауреатом которого стала экспозиция, определил победителей в 2020 году. На рассмотрение экспертного совета поступили 64 заявки из 36 городов, а в составленный экспертами шорт-лист, который рассматривало жюри, вошли 20 проектов. В ближайшее время РЕК объявит прием заявок на свой Третий конкурс музейно-выставочных грантов. По традиции участвовать в нем смогут любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации: театры, музеи, общинные центры, научно-исследовательские институты, имеющие презентационные площадки в онлайн- или в офлайн-формате.
Фото предоставлены ГМИРЛИ имени В.И. ДаляОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.