Сборная выставка художников галереи Cubed

Галерея и арт-магазин Cubed открыла сборную выставку работ художников галереи. В апреле 2022 года галерее и арт-магазину Cubed исполнилось три года, но общее настроение не предполагает праздника, а художники галереи по-прежнему нуждаются в поддержке. Именно поэтому на стенах общего выставочного пространства Cube.Moscow представлен микс старых и новых работ Карины Барабановой, Кати Белявской, Сергея Горшкова, Саши Егорова, Алексея Йорша, Андрея Логвина, Пахома (Сергея Пахомова) и других.
Общее в представленных работах, как и во всех прошедших за три года тридцати выставках, — работа художников с мемами, символами поп-культуры, ирония, так необходимая для сохранения здравого смысла во все времена.
Выставка завершит работу 26 мая.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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