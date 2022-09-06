«Достоевская. Сны Анны» как новая форма существования любви

8 сентября в 19:00 на Основной сцене «МОСТа» состоится показ спектакля Георгия Долмазяна, основанного на мемуарах Анны Григорьевны Сниткиной «Достоевская. Воспоминания», где оживают герои, обретают реальные черты события, ставшие биографией Фёдора Михайловича Достоевского. Спектакль «Достоевская. Сны Анны», созданный в год 200-летия писателя, стал реинкарнацией эмоциональных переживаний главной героини, которую играют шесть актрис. Шесть женщин символизируют шесть граней одной огромной любви.

10 сентября в 16:00, накануне дня рождения Анны Сниткиной, в интерьерах Дома-музея Достоевского будет показан иммерсивный перформанс «Достоевская. Сны Анны». Режиссёр-постановщик переселяет героев постановки в подлинное пространство, где гений литературы провёл свои юношеские годы, и даёт толчок к рождению параллельной сюжетной линии в пронзительной истории. Московская поездка в отчий дом для писателя и его жены станет судьбоносной. Общение с родственниками привнесёт новые импульсы в их взаимоотношения.

«Финальные сцены представления будут особенными, – рассказывает Георгий Долмазян. – То, что театральная Анна соединится с настоящей Анной Григорьевной в этом доме в канун своего дня рождения – символично. Это будет волнительным событием и для зрителей, и для артистов».

Перформанс с участием персонажей спектакля «Достоевская. Сны Анны» – театральное приключение с эффектом глубокого погружения в иную реальность, благодаря аутентичному месту действия, способам его освоения актёрами, достоверным костюмам, специальному музыкальному оформлению и звуковым эффектам. Личная жизнь Достоевских стала объектом исследования режиссёра, который, воссоздав диалоги знаменитой пары, даёт зрителю возможность разобраться в том, что в действительности волновало Фёдора Михайловича, что влияло на его творчество, и почему вопросы, трогавшие писателя, до сих пор созвучны людям.

Перформанс и одноимённый спектакль «МОСТа» – впечатляющий опыт трактовки истории в синтетическом виде, где документалистика соединяется с художественными способами, открывающими новые горизонты творческой вселенной гения литературы.

Спектакль «Достоевская. Сны Анны» (16+), 8. 09, 19:00, «МОСТ», ул. Большая Садовая, 6.

Иммерсивный перформанс «Достоевская. Сны Анны» (12+), 10. 09, 16:00, Музейный центр «Московский дом Достоевского», ул. Достоевского, 2.

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