Мерине Меликян проведет семинар «Секреты творческого бизнеса на Красном Октябре

21 февраля 2022 года в Стархабе на Красном Октябре пройдёт семинар «Секреты творческого бизнеса. Как не допустить грубых ошибок? Личный опыт спикера». Проведёт его основатель компании «Юный артист», генеральный продюсер Международного фестиваля «Счастье», член совета предпринимателей Москвы — Мерине МЕЛИКЯН.

Мерине прошла свой путь предпринимателя, пересмотрела подход к бизнесу и нашла самый эффективный, получила бесценный опыт на совершённых ошибках и смогла при пандемии COVID-19 не потерпеть значительных убытков.

По словам предпринимателя, бизнес — это идея, а идея — творческий процесс. Бизнес и творчество не идут по отдельности. Любой бизнесмен – творец своего дела.

В ходе семинара вы узнаете ПРО:

— Этапы развития творческого бизнеса

— Путь предпринимателя: ключевые ошибки в бизнесе в формате (ситуация – действия спикера – результат)

— 10 важных событий/фактов/встреч/обучений, ставшие решающими в развитии бизнеса

Уже совсем скоро Мерине Меликян расскажет об особенностях бизнеса в творчестве, поделится вспомогательными инструментами и направит начинающих предпринимателей, чтобы они смогли избежать ошибок уже в своём деле! Никакой лишней информации, только самая полезная!

Когда? 21 февраля 2022 года, с 19:30 до 21:00.

Где? Москва, Берсеневская набережная, д. 6, стр. 3, Старт Хаб на Красном Октябре, 4 этаж; помещение: полусфера.

Участие БЕСПЛАТНОЕ.

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