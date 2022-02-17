Кибертизация 2.0: полет нормальный

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Образовательный проект для школьников и студентов «Кибершкола МГУ 2.0» подвел итоги 2021 года. Второй год он реализуется факультетом Вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». Основная цель — расширение кадровой базы специалистов по кибербезопасности за счет повышения доступности и эффективности дополнительного образования для молодых программистов. В этом году проект реализовался на бесплатной обучающей онлайн-платформе для решения практических задач и оценки знаний через систему личных рейтингов, позволившей стать участниками проекта ребятам из разных регионов страны.

Cyberschool - мгу

По итогам пилотного набора 2020 года 75 участников получили дипломы об успешном окончании программы, из них 15 — дипломы с отличием. В 2021 году из 900 заявок после вступительных испытаний отобрали 170 участников – 80 учащихся старших классов школ и 90 студентов младших курсов вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Татарстана, городов Урала и Сибири, Крыма и Центральной России. По словам декана факультета ВМК МГУ, академика РАН Игоря Соколова, подготовку IT-специалистов высокого уровня необходимо начинать как можно раньше, поэтому к участию в проекте пригласили не только студентов, но и школьников, ведь задача «Кибершколы МГУ 2.0» — повысить внимание к теме обеспечения безопасности в цифровом пространстве.

Занятия в рамках проекта проходили с марта по декабрь, а с июля 2021 года в «Кибершколе МГУ 2.0» стартовала бесплатная обучающая онлайн-платформа. Благодаря платформе к проекту подключилось более 400 новых участников из разных российских регионов. Преподаватели и выпускники ВМК МГУ в рамках проекта вели курс лекций, составляли и проверяли задания участников, часть педагогов входит в состав одной из лучших команд мира по кибербезопасности. В ходе реализации проекта ребята освоили следующие темы: «Введение в компьютерную безопасность», «Уязвимости веб-приложений», «Криптография», «Обратная разработка», «Эксплуатация уязвимостей исполняемых файлов».

В конце ноября команды «Кибершколы МГУ 2.0» приняли участие в соревнованиях Moscow CTF School 2021, организованных факультетом ВМК МГУ и CTF-командой Bushwhackers при участи ПАО Сбербанк, «Лаборатория Касперского» и компании SolidLab. Состязания прошли онлайн на платформе «Кибершколы» для школьных и студенческих команд из России. В течение 8 часов 360 участников, объединенных в 72 команды, соревновались в умении анализировать уязвимость компьютерных систем, расшифровывать криптографические послания и защищать информацию от кибератак.

Четыре команды «Кибершколы МГУ 2.0» по результатам вошли в топ-10 соревнований: две из них стали лучшими в школьном зачете и еще две – в студенческом. Директор дирекции проектов развития «Иннопрактики» Марк Трифонов отметил, что команды проекта «Кибершкола МГУ» второй год успешно выступают в соревнованиях Moscow CTF School. Это результат рабoты партнеров, организаторов и участников проекта «Кибершкола МГУ», нацеленного дать участникам востребованные навыки в сфере компьютерной безопасности.

Кроме этого, «Кибершкола МГУ» входит в список рекомендованных проектов цифрового конкурса компетенций «Талант 20.35». Участие в «Кибершколе МГУ» может дать его выпускникам дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры конкурса. В планах развития проекта — дальнейшее масштабирование модели и платформы «Кибершколы МГУ» через передачу разработанной методологии в российские университеты, подготовка к новому набору и соревнованиям 2022 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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