Кибертизация 2.0: полет нормальный

Образовательный проект для школьников и студентов «Кибершкола МГУ 2.0» подвел итоги 2021 года. Второй год он реализуется факультетом Вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». Основная цель — расширение кадровой базы специалистов по кибербезопасности за счет повышения доступности и эффективности дополнительного образования для молодых программистов. В этом году проект реализовался на бесплатной обучающей онлайн-платформе для решения практических задач и оценки знаний через систему личных рейтингов, позволившей стать участниками проекта ребятам из разных регионов страны.

По итогам пилотного набора 2020 года 75 участников получили дипломы об успешном окончании программы, из них 15 — дипломы с отличием. В 2021 году из 900 заявок после вступительных испытаний отобрали 170 участников – 80 учащихся старших классов школ и 90 студентов младших курсов вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Татарстана, городов Урала и Сибири, Крыма и Центральной России. По словам декана факультета ВМК МГУ, академика РАН Игоря Соколова, подготовку IT-специалистов высокого уровня необходимо начинать как можно раньше, поэтому к участию в проекте пригласили не только студентов, но и школьников, ведь задача «Кибершколы МГУ 2.0» — повысить внимание к теме обеспечения безопасности в цифровом пространстве.

Занятия в рамках проекта проходили с марта по декабрь, а с июля 2021 года в «Кибершколе МГУ 2.0» стартовала бесплатная обучающая онлайн-платформа. Благодаря платформе к проекту подключилось более 400 новых участников из разных российских регионов. Преподаватели и выпускники ВМК МГУ в рамках проекта вели курс лекций, составляли и проверяли задания участников, часть педагогов входит в состав одной из лучших команд мира по кибербезопасности. В ходе реализации проекта ребята освоили следующие темы: «Введение в компьютерную безопасность», «Уязвимости веб-приложений», «Криптография», «Обратная разработка», «Эксплуатация уязвимостей исполняемых файлов».

В конце ноября команды «Кибершколы МГУ 2.0» приняли участие в соревнованиях Moscow CTF School 2021, организованных факультетом ВМК МГУ и CTF-командой Bushwhackers при участи ПАО Сбербанк, «Лаборатория Касперского» и компании SolidLab. Состязания прошли онлайн на платформе «Кибершколы» для школьных и студенческих команд из России. В течение 8 часов 360 участников, объединенных в 72 команды, соревновались в умении анализировать уязвимость компьютерных систем, расшифровывать криптографические послания и защищать информацию от кибератак.

Четыре команды «Кибершколы МГУ 2.0» по результатам вошли в топ-10 соревнований: две из них стали лучшими в школьном зачете и еще две – в студенческом. Директор дирекции проектов развития «Иннопрактики» Марк Трифонов отметил, что команды проекта «Кибершкола МГУ» второй год успешно выступают в соревнованиях Moscow CTF School. Это результат рабoты партнеров, организаторов и участников проекта «Кибершкола МГУ», нацеленного дать участникам востребованные навыки в сфере компьютерной безопасности.

Кроме этого, «Кибершкола МГУ» входит в список рекомендованных проектов цифрового конкурса компетенций «Талант 20.35». Участие в «Кибершколе МГУ» может дать его выпускникам дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры конкурса. В планах развития проекта — дальнейшее масштабирование модели и платформы «Кибершколы МГУ» через передачу разработанной методологии в российские университеты, подготовка к новому набору и соревнованиям 2022 года.

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