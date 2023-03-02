Метамодерн и неоклассика: нейронные сети помогли в создании весеннего оформления телеканала «Москва 24»

С 1 марта телеканал «Москва 24» меняет оформление. Оно создано с использованием современных нейронных технологий. Основой кампании со слоганом «Это Москва!» стали известные достопримечательности, в их числе памятники Александру Пушкину и Юрию Долгорукому, здание МГУ на Воробьевых горах, деловой квартал «Москва-Сити», а также МЦД.

«Мы на "Москве 24" всегда стараемся радовать зрителя ярким дизайном, позволяющим нам эмоционально и нестандартно информировать и развлекать горожан. Для нас дизайн - это основа коммуникации со зрителем. Мы любим яркие и нестандартные решения, и знаем, что наши зрители ценят это в нас. Мы надеемся, что новые заставки подарят зрителям приятные ощущения, хоть и длятся они всего 7 секунд. Что поделать, Москва один из самых динамичных и модных городов мира. Спешите видеть!», - говорит главный продюсер АО «Москва Медиа» Дмитрий Грачев.

Нейронные технологии использованы для ускорения постпродакшена, что позволило сэкономить время творцов, тем самым освободить их для создания креатива и реализации новых творческих идей.

Арт-директор холдинга «Москва Медиа» Георг Шиукашвили подчеркивает, что сезонная смена оформления традиционна для канала, но в этот раз креаторы пошли в ногу с новейшими технологиями. «Мы использовали нейронные технологии исключительно в качестве продвинутого инструмента для "шлифовки" готовых идей, вариативности отдельных элементов, а также, естественно, для ускорения процесса постпродакшена. Эти технологии в компьютерной графике, безусловно, дают нам возможность экономить ценное время, которое обычно уходило на долгую техническую работу. Присутствует ощущение значимого поворотного момента в истории медиа-индустрии». - отмечает Георг Шиукашвили.

На российском телевидении такой прием используется впервые.

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