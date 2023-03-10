Индия и Россия объединяться для популяризации проса

Об этом члены оргкомитета проведения Международного Года Проса договорились на пресс-конференции, которая состоялась 2 марта в Московской Торгово-промышленной палате.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рассказал, что Индия занимает первое место в мире по производству этой зерновой культуры. Ведь просо – неприхотливая сельскохозяйственная культура, которую можно выращивать в жарких странах, поэтому она пользуется там большой популярностью.

По информации директора отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олега Кобякова у России тоже есть большой потенциал в этой сфере АПК, в том числе и для экспорта:

- При Советском Союзе просо выращивали очень активно, однако, за 30 лет посевные площади уменьшились с 2 млн. гектар до 200-400 тысяч. При этом в продуктовой линейке всех крупных агрохолдингов оно есть.

Руководитель управления по взаимодействию с государственными органами ПАО «Магнит» Юлия Храмайкова сообщила, что продукт переработки проса - пшено ассоциируют со здоровым питанием и ЗОЖ 69% покупателей их торговой сети. По итогам продаж за январь и февраль текущего года оно находится на третьем месте после гречи и риса. Причина, скорей всего, в его достаточно низкой цене – 30 рублей за килограмм.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян высказал предположение, что просо перестали активно выращивать, потому что россиян мало информируют об его пользе и способах приготовления продуктов из него, соответственно низкий спрос повлиял на предложение аграриев.

- Просо действительно заслуживает самого большого внимания. Сейчас его используют в основном для севооборота, - добавил президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко.

Первый Секретарь, Руководитель Экономического и коммерческого отдела Посольства Республики Индии в Российской Федерации, господин Вед Пракаш Сингх отметил, что благодаря просу можно бороться с мировым голодом.

- Представители Индии планируют договориться с российским бизнесом и властью о сотрудничестве в рамках продвижения этой сельхозкультуры. В том числе мы готовы провести фуд-фестивали и рассказать о наших рецептах. В индийской кухне более 100 видов блюд из проса, – отметил в своем выступлении.

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон рассказал, что в июне на ВДНХ во время выставки «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария» планируется проведение международной конференции о выращивании, переработке и использования проса. Он предложил индийским коллегам организовать фестиваль индийской еды именно там.

- В свою очередь мы планируем провести в нашей Школе пекарей мастер-классы с дегустацией по изготовлению хлебобулочных изделий из просяной муки, - добавил президент РОСПиК.

Напомним, что на 75-й сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2023 год Международным Годом Проса (МГП 2023). Целью мероприятия является повышение осведомленности о ценных питательных свойствах проса, его пользе для здоровья и о возможности выращивать эту неприхотливую культуру в неблагоприятных и изменчивых климатических условиях. В ходе МГП 2023 будет подчеркиваться важность устойчивых методов производства проса, потенциал этой зерновой культуры с точки зрения создания новых устойчивых рыночных возможностей для производителей и потребителей. 14 февраля 2023 года Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал предложение отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией создать Организационный комитет проведения Международного Года Проса. В состав оргкомитета вошли представители власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций.

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