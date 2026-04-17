1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Международный детский турнир по футболу прошёл «Под флагом добра»

By editor
футбол детский турнир
Фото: пресс-служба Благотворительного фонда «Под флагом добра»

Весенний этап Международного детского инклюзивного футбольного турнира «Под флагом добра» состоялся на московской арене «Сапсан Арена». Организатором выступил одноименный благотворительный фонд, заручившись поддержкой Департамента спорта Москвы и Российского футбольного союза. Мероприятие собрало 28 команд, с общим числом участников, превышающим 300 человек, а также более 100 гостей-зрителей.

На торжественном открытии присутствовали представители Минспорта РФ, Центра всестороннего развития детей «Прогресс», Российского футбольного союза и Московского государственного института международных отношений. Турнир объединил инклюзивные команды, в составе которых были дети с различными особенностями здоровья, включая детский церебральный паралич, сахарный диабет, синдром Дауна и расстройства аутистического спектра. По итогам соревнований, команда «Абсолют» одержала победу в обеих возрастных категориях – младшей и старшей. Среди коллективов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) первое место заняла «Шаховская школа-интернат». Соревнования привлекли команды из Москвы, Московской области, а также гостей из Индии и Эквадора.

Турнир «Под флагом добра» прошел как грандиозный спортивно-культурный праздник. Открыл его своим приветственным словом специальный посол — бразильский и российский футболист, вратарь Маринато Гилерме. Впервые на турнире выступил детский коллектив из Индии Little Angels. По сложившемуся обычаю, в концертной программе принял участие инклюзивный оркестр «Солнечные нотки» под управлением Татьяны Ореховой. Вместе с Михаилом Гребенщиковым они исполнили музыкально-танцевальный номер. Для всех участников были организованы спортивные мастер-классы от известных футболистов, а также занятия научно-творческой направленности, особенно для детей из интернатов.

Завершающим этапом турнира стала церемония награждения. Все спортсмены получили памятные сувениры, а победителям были вручены кубки, медали и футбольные мячи с автографами вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Значительную помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры из МПГУ, МГУСиТ и РГСУ.

Вечерняя программа включала товарищеский матч между звёздами футбола и командой молодых учёных из НИЦ «Курчатовский институт». Игра завершилась вничью 4:4, но в серии пенальти успех праздновали спортсмены. Сразу после матча состоялся интеллектуальный поединок «Рассудители мифов», где команда ученых одержала вверх со счетом 8:6. Подготовкой вопросов занимался известный российский математик Алексей Саватеев. В составе научной команды участвовал и российский физик Никита Марченков. Ведущим викторины был ее автор Игорь Давыдов, которому помогал Егор Задеба. Победители и участники получили призы от благотворительного фонда «Под флагом добра» и футбольного клуба «Локомотив».

