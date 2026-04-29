Не только лента и мяч: новая этика создает чемпионов будущего

Анастасия Пивоварова, основатель бренда гимнастической одежды YounG рассказала читателям АртМосковии о своём отношении к моде, художественной гимнастике и воспитании спортсменов.

Когда я слышу слово «гимнастика», у многих в голове — лента, мяч и идеальная пластика. Но за этим внешним блеском всегда стоит гораздо больше: режим, дисциплина, доверие к тренеру, здоровье тела, уважение к психике, семья и то, как взрослые выстраивают спортивную реальность для ребенка. И вот здесь начинается главное — этика спорта. Не правила на бумаге, а то, как мы обращаемся с людьми внутри процесса: с гимнастками и с их близкими.

Я знаю эту индустрию изнутри. У меня за плечами 15 лет художественной гимнастики. И именно поэтому сегодня я возвращаюсь в спорт не с желанием «вернуть старое», а с задачей — сделать новое отношение нормой. Не только красивый результат, но и правильный путь к нему.

Спорт, который воспитывает — и спорт, который ломает

Есть два типа спортивной среды. Первая — та, где ребенок развивается: растет техника, уверенность, появляется привычка заботиться о теле и чувствовать границы. Вторая — где культивируется страх: страх ошибок, страдания «ради формы», постоянная гонка за соответствием чьим-то ожиданиям.

Да, гимнастика требует работы. Да, иногда нужно терпение. Но когда спорт превращается в непрерывное давление, растет не чемпион, а выгорание — и физическое, и эмоциональное. Чем раньше взрослеющий человек научится уважать себя и свое тело, тем легче ему выдерживать интенсивность без разрушения.

Новая этика — это не «слабость». Это взрослость: мы признаем, что спорт должен формировать устойчивость, а не забирать ресурс.

Одежда — часть этики

Мне близка мысль, что спорт — это не только тренировки, но и все, что окружает спортсменку каждый день: сон, питание, восстановление, коммуникация и… форма.

В YounG мы создаем гимнастическую одежду как продукт, который поддерживает человека, а не давит на него. Если у взрослого есть цель — «чтобы ребенок выглядел идеально любой ценой», одежда становится инструментом контроля. Если же цель — «чтобы гимнастка чувствовала комфорт, уверенность и свободу», то форма превращается в инструмент качества.

Практически это означает простые вещи: правильная посадка, материалы, которые не ограничивают движения и не создают лишнего дискомфорта, продуманная конструкция, которая помогает спортсменкам двигаться увереннее. На деле это влияет на то, как девочка показывает себя — и как переживает тренировки.

Этика в спорте начинается с уважения к телу. А уважение — начинается с мелочей.

Семья — не фон, а соучастник процесса

Когда я работаю с командой и общаюсь с родителями, понимаю: семья часто живет спортом вместе с ребенком, но не всегда получает поддержку и понятные рамки. Одни семьи слишком вовлечены и эмоционально «прилипают» к результату. Другие — наоборот, отстраняются и оставляют ребенка один на один с тревогой.

Новая этика включает в себя и взрослых: мы должны помогать семьям выстраивать адекватные ожидания. Спорт — это путь, а не экзамен на «достаточно хорошо». В идеале ребенок учится: техника дается постепенно, ошибки — часть развития, а чувство достоинства нельзя ставить в зависимость от места в протоколе.

Чемпионы будущего — это люди с устойчивой системой

Я уверена: чемпионов будущего создают не только тренеры. Их создают экология процесса и качество среды.

Новая этика — это когда:

тренировки становятся структурированными и безопасными;

комментарии звучат так, чтобы усиливать мотивацию, а не ломать самооценку;

нагрузка не превращается в бесконечную жертву;

восстановление — часть обучения, а не «отдельный подвиг»;

родители понимают свою роль: поддерживать и создавать условия, а не подменять ребенка менеджером его эмоций.

И тогда результат перестает быть единственным смыслом. Появляется ценность: спорт как рост, радость и самовыражение.

Мой путь в художественной гимнастике закончился, но связь со спортом осталась. Сегодня я вижу свою миссию в создании новых решений для спортсменок и их семей — тех решений, которые помогают двигаться вперед без лишнего напряжения.

Это и дизайн одежды, и идея продукта как среды поддержки. Но главное — принцип: мы строим систему, где девочка чувствует себя в безопасности, уверенно и уважительно по отношению к своему телу. И только в таком состоянии можно раскрывать потенциал.

Как мы хотим, чтобы гимнастика выглядела через 5–10 лет?

Мы можем продолжать соревноваться в жесткости или начать конкурировать в заботе, качестве и здравом смысле.

Я выбираю второе. Потому что чемпион будущего — это не только тот, кто побеждает в соревнованиях, а тот, кто умеет побеждать себя без разрушения.

Если спорт становится пространством для роста, радости и самовыражения — он перестает быть стрессом. И тогда лента и мяч действительно становятся символами искусства движения, а не индикатора того, как много боли выдержал человек.

Фото личный архив А. Пивоваровой