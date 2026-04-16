В рамках ММКФ представили документальный фильм «Русский Челси»

By editor
русский челси - пресс-конференция ммкф 48
Фото: пресс-служба PREMIER

Сегодня в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) состоялась официальная пресс-конференция создателей документального фильма «Русский Челси». В ходе мероприятия команда проекта — онлайн-кинотеатр PREMIER и студия издания Спортс — не только раскрыла детали создания картины, но и озвучила долгожданную дату выхода фильма на платформе — 24 апреля.

Фильм «Русский Челси», вошедший в конкурсную программу документального кино ММКФ, стал одним из самых ожидаемых событий фестиваля. Картина представляет собой масштабное исследование 20-летнего периода владения лондонским клубом Романом Абрамовичем — эпохи, которая навсегда изменила ландшафт мирового футбола.

Алексей Жарков, режиссёр фильма:

«Для меня это кино не просто о футболе, а о магии игры и страсти, которая способна менять миры. Мы сознательно ушли от формата «говорящих голов», добавив в ткань повествования художественные приёмы. Это позволило нам не только обойти юридические сложности с международными правами на трансляции, но и создать для зрителя настоящий визуальный аттракцион, передающий ту самую «футбольную магию»».

Екатерина Вульфович, креативный продюсер документального направления PREMIER:

«»Русский Челси» — важная часть нашей большой спортивной линейки. Мы видим огромный запрос зрителя на глубокие, событийные истории. Совсем недавно мы презентовали сериал про «Зенит», а уже осенью закроем цикл мощной премьерой о хоккее — проектом «72». Участие в основном конкурсе ММКФ для нас — большая честь и подтверждение того, что спортивная документалистика сегодня выходит на уровень высокого киноискусства».

Продюсер фильма Алексей Балухтин рассказал, что идея проекта принадлежала журналисту Ивану Калашникову, а команда фильма практически полностью состоит из людей, искренне симпатизирующих футболу и клубу, что помогло наполнить картину особой энергией.

Продюсеры проекта: Давид Кочаров, Сергей Косинский, Алексей Фёдоров, Мария Смирнова, Екатерина Вульфович, Евгений Четвериков, Антон Хнкоян, Анастасия Верная, Дарья Конурбаева, Максим Воеводин, Алексей Балухтин, Марина Гурченко, Антон Кравчук, Александр Аксенов, Мария Емельянова, Николай Федотов.

