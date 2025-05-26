Международный фестиваль «Мир гитары» стартовал в Калуге и охватит пять городов России

В Калуге стартовал XXVIII Международный фестиваль «Мир гитары» — один из крупнейших и самых авторитетных форумов гитарной музыки в мире. С 26 по 31 мая город вновь стал гитарной столицей страны, принимая музыкантов из 16 стран, включая Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Молдову, Австрию, Бахрейн, Вьетнам, Италию, Испанию, Китай, Кубу, Монголию, Сербию, США, Францию и Южную Осетию.

Основные концерты проходят в Калуге, но гала-программа под флагом фестиваля охватывает и другие города: Москва, Владимир, Муром и Обнинск принимают хедлайнеров фестиваля, расширяя его географию и давая возможность тысячам зрителей по всей стране прикоснуться к искусству выдающихся гитаристов.

Фестиваль охватывает широкий жанровый спектр — от классической гитары и фламенко до джаза и фьюжна. Хедлайнером в этом году стал один из самых титулованных гитаристов XXI века Роман Мирошниченко. Его масштабный проект Fusion Holiday представлен на всех фестивальных площадках.

В Калуге уже состоялось открытие фестиваля — российская премьера Suite Sivillia в исполнении легенды фламенко Рафаэля Рикени (Испания) и Симфонического оркестра города Москвы «Русская филармония». В ближайшие дни на сцену Калужской филармонии выйдет американский гитарист Марк Уитфилд — он исполнит специальную джазовую программу. Музыкант широко известен по сотрудничеству со Стингом и Уитни Хьюстон.

Кроме концертной программы, в рамках фестиваля проходят:

Детский гитарный фестиваль,

«День Русской гитары», приуроченный к юбилеям Вавилова, Орехова и Руднева,

Концерт памяти Ивана Смирнова — одного из ключевых представителей российской гитарной сцены.

Калужский гитарный фестиваль — один из старейших и наиболее уважаемых в России. За 27 лет своего существования он стал важнейшей точкой притяжения для гитаристов со всего мира. На его сцене выступали Пако де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Эл Ди Меола, Ларри Кориэлл — и этот список продолжает расти.

Фестиваль проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.