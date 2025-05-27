Музыкальное путешествие в Твери посвятили 890-летию города!

С 22 по 24 мая в Твери состоялся Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», который проводит фонд Оксаны Федоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На открытии регионального этапа художественный руководитель Фестиваля, заслуженная артистка России Оксана Федорова отметила: «Фестиваль охватывает 8 городов России и их выбор не случаен: в каждом из них мы проводили съемки фильмов, посвященных музыкальной истории, великим композиторам и артистам, судьбы которых связаны с этими городами. Именно в Твери в 2021 году был дан официальный старт проекту «Моя Россия: музыкальное путешествие», который за 4 года превратился в мультиформатную площадку, объединяющую мастеров большой сцены и юных музыкантов, и направленную на популяризацию национального культурного наследия и поддержку талантливых детей и молодежи в области классической музыки. Я очень рада вновь вернуться в Тверь и посвятить фестивальную программу 890-летию города».

Открытие Фестиваля состоялось в Тверской академической областной филармонии 22 мая – в Гала-концерте «Посвящение Твери» прозвучали произведения Мусоргского и Римского-Корсакова из репертуара уроженки тверской земли – Дарьи Леоновой в исполнении Оксаны Федоровой, арии и романсы из репертуара Сергея Лемешева в исполнении солиста Мариинского театра Кирилла Белова, а также знаменитые фольклорные композиции великого популяризатора балалайки Василия Андреева в исполнении Унисона балалаечников из Твери. Украшением концерта стали классические произведения Чайковского и Глинки в исполнении Московского квартета саксофонистов под управлением Никиты Зимина, а также выступление юных музыкантов — Ирины Тен и Софии Петраш из Москвы, Елизаветы Кружковой из Твери.

В рамках повышения профессионального мастерства юных музыкантов 23 мая на базе Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского состоялась творческая встреча с Оксаной Федоровой и Кириллом Беловым, на которой были затронуты важные для начинающих вокалистов темы – как настроиться на выступление, выстроить репертуар и образ, какие шаги предпринять, чтобы попасть в ведущие театры. А для студентов-саксофонистов состоялся мастер-класс Никиты Зимина, победителя конкурса им. Адольфа Сакса в Бельгии, президента Евразийской Ассоциации саксофонистов, члена Жюри Международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

Ярким завершением второго дня фестиваля стал открытый кинопоказ в кинотеатре «Звезда» телефильма «Музыкальное путешествие по Твери», посвященного музыкальной истории города.

Гала-закрытие фестиваля состоялось 24 мая – в День славянской письменности и культуры. Концерт «Тверские таланты» объединил на сцене Тверской академической областной филармонии юные дарования из Твери, Ржева, Кимр, ребят из Курска, Москвы и Санкт-Петербурга. Концертная программа представила зрителями широкий диапазон музыкального наследия нашей страны – от этно-фольклорных композиций тверского и курского края до произведений Римского-Корсакова, Скрябина, Балакирева и Шостаковича.