В «Планету Океан» для заселения в аквариумы прибыла первая партия пресноводных рыб

Сегодня Музей Мирового океана в пространствах нового экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан» принимает «делегацию» пресноводных жителей самого жаркого континента планеты: протоптер мраморный, многопер Дельгеза, циприхромис, принцесса Бурунди, юлидохримис Дикфельда, нильский слоник, рыба-змея и другие гидробионты разместились в пространствах аквариумов нового корпуса.

Из Москвы вместе со специалистами компании «Аква Лого», которая является поставщиком гидробионтов для Музея Мирового океана, прибыли и обитатели рек Южной Америки: пиранья обыкновенная, скалярия гигантская, адонис, коридорас панда, тигровая платистома, лепоринус полосатый, панцирная щука и другие рыбы.

Самыми нетерпеливыми «пассажирами» оказались пираньи. В процессе перевозки они перегрызли транспортировочные пакеты и часть пути им пришлось пройти в менее комфортных условиях.

«Пиранья – хищная рыба. У нее острые и массивные зубы. Подобного рода казусы на практике случаются. Но нам повезло, путь в Калининградскую область был недолгим – все пираньи благополучно добрались до музея и сейчас проходят адаптацию в карантинных аквариумах», – говорит главный ихтиолог Музея Мирового океана Юрий Тришкин.

Важно отметить, что для транспортировки рыбы создаются специальные условия. Приезжает рыба в пакетах, наполненных на 1/3 водой и 2/3 воздухом, обогащенным кислородом. Пакет герметично закрывается и отправляется в термокороб с пенопластовыми вкладышами. После прибытия в пункт назначения рыбу не сразу выпускают в аквариум. Чтобы выровнять температуру воды, в которой прибыла рыба, ее прямо в транспортировочных пакетах помещают в карантинный аквариум, через некоторое время в пакет добавляют понемногу аквариумной воды, а через еще какое-то время полностью перемещают в карантинный аквариум.

«Пока рыбы привыкают к новым условиям. Совсем скоро между ними начнется процесс распределения территории и выяснения отношений. После прохождения карантина рыбы будут пересажены в видовые аквариумы», – комментирует Юрий Тришкин.

Перевозка гидробионтов из Москвы в Калининград по плану будет продолжаться до конца июня. До заселения в аквариумы рыбе необходимо пройти карантин и адаптацию. Сейчас специалисты ведут биозапуск каждого из 29 экспозиционных аквариумов, подтверждая стабильности биохимических показателей воды и их готовность к заселению.