Международный фестиваль шедевров ЮНЕСКО проходит в Якутии

IV международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» продлится с 21 по 26 июня.

Старт фестиваля приурочен к церемонии открытия Ысыаха Олонхо в Верхневилюйском улусе Якутии. Главный праздник, объединяющий всех жителей многонациональной республики, отмечается 21 июня, в День летнего солнцестояния, и по традиции его по очереди принимают улусы республики.

Международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо», посвященный культурному наследию народов России и мира, является ключевым событием Ысыаха Олонхо. Представители регионов России и стран-участников фестиваля познакомят якутян и гостей праздника с нематериальными формами культуры народов мира – от языческих обрядов, фольклора до театрального искусства.

Фестиваль проводится в Якутии уже в четвертый раз. В этом году в мероприятии принимают участие 36 артистов из российских регионов — Бурятии, Калмыкии, Тывы, Алтая, а также гости из-за рубежа, в том числе из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Монголии, Индии.

С напутственным словом к участникам фестиваля обратился глава Якутии Айсен Николаев. «Человечество в целом и многие народы в эпоху глобализации теряют свои корни, связи с прошлым, предками, которые создали свои культурные традиции, шедевры. Но пока у народов есть свои эпосы, танцы, театры, песни, которые исполняются на родном языке, сохранились традиции праздников, которые отмечали их предки тысячи лет назад, у этих народов есть будущее.», — сказал глава республики.

В рамках фестиваля зрителей ждет знакомство с народным армянским танцем кочари, который представит этнографический ансамбль «Ардвин», со свадебным обрядом этнической группы Семейских, реконструкцию которого покажут исполнители из Забайкалья, с музыкальными инструментами и традициями горлового пения Бурятии, Тывы, Калмыкии.

В рамках фестиваля зрители смогут услышать Сахиба Пашазаде — заслуженного артиста Азербайджана, блестящего исполнителя на таре – струнном музыкальном инструменте, распространённом в Азербайджане, Дагестане, Иране, странах Ближнего Востока и Турции. В концерте примет участие струнный ансамбль Arco ARTico Филармонии Якутии.

С лекциями, посвященными героическим эпосам тюркских народов и традициям мистерии Цам, которая ежегодно проходит в буддийских монастырях Забайкалья, Монголии и Тибета выступят ведущие ученые – этнографы, санскритологи.

Известный во всем мире санскритский театр «Кутияттам» из индийского штата Керала, представит одну из старейших театральных традиций Индии, насчитывающую более 2000 лет, а творческая встреча с Корюном Давтяном, исполнителем эпоса «Давид Сасунский», познакомит гостей с историей о смелом юноше, который встал на защиту своей родины.

В программу также включены мастер-классы — по монгольской национальной хореографии и монгольскому горловому пению, по калмыцкому народному танцу, по костюму и движению в классическом индийском танце мохиниаттам.

Во время фестиваля состоится международный симпозиум «Сохранение и популяризация этнокультурного наследия на стыке традиций и современности», который пройдет в СВФУ имени Аммосова.

Завершит фестиваль гала-концерт всех участников фестиваля «Круг жизни», который пройдет на сцене Государственного театра оперы и балета республики.

Фото — сайт aartyk.ru

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