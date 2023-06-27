Межгалактический приключенческий фильм «Назад к динозаврам» выходит в прокат!

Межгалактический приключенческий фильм «Назад к динозаврам» про невероятные путешествия во времени выходит в прокат уже в этот четверг, 29 июня. Прокатчик фильма - «Наше кино».

В центре сюжета двое подростков Джэйсон и Лара, которые обнаруживают в лесу таинственный летательный аппарат. Оказывается, это не просто корабль пришельцев, но и машина времени. Теперь друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие сквозь пространство и время, а еще побороться за выживание среди динозавров и за возможность вернуться домой.

Фильм снят в жанре научной фантастики в духе одних из самых популярных и любимых многими картинами XX века: «Инопланетянин» и трилогии «Парк Юрского периода». С проектом режиссера Аристомениса Цирбаса их объединяет не только схожий сюжет — находка внеземной жизни подростками и захватывающие приключения в Юрском периоде, но, и атмосфера, благодаря которой погружаешься в водоворот удивительных и немного авантюрных событий.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Фантазия» в Монреале, где проект получил приз зрительских симпатий за лучший квебекский полнометражный фильм.

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