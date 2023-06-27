Анна Невская сыграет тётю главной героини в российской версии «Постучись в мою дверь»

Создатели российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» продолжают раскрывать актёрский состав. Так, стало известно, что в проекте примет участие актриса Анна Невская («Звоните ДиКаприо!», «Актрисы»). В сериале она исполнит роль тёти главной героини.

«Входить в новый проект всегда волнительно: новая роль, новые обстоятельства. Очень хорошо, когда складывается команда, тогда с самого начала работать легко и в удовольствие. Сейчас трудно однозначно сказать каким получится мой персонаж, потому что мы только в начале пути. Вместе с творческой группой и режиссером ищем образ и характер. А каким он получится, судить зрителю. Ясно то, что для любимой племянницы моя героиня сделает всё возможное и невозможное, чтобы та была счастлива», – рассказывает актриса.

Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. Также к проекту присоединился Лео Канделаки, однако его роль создатели сериала не называют. Кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата и Эды до сих пор остаётся загадкой.

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

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