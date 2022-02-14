Аглая Тарасова, Петр Скворцов, Екатерина Маликова, Алевтина Тукан на премьере мистического триллера Александра Цоя «Когда она приходит»

Психологическую драму – мистический триллер «Когда она приходит» 13 февраля представили режиссер Александра Цой, актеры Алевтина Тукан, Аглая Тарасова, Петр Скворцов Екатерина Маликова, участники съемочной группы. Премьера картины от продюсеров фильмов «Бык», «Чупакабра», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» состоялась в киноцентре «Октябрь» при поддержке КАРО.Арт.

Впервые дебютная полнометражная лента режиссера Александра Цоя «Когда она приходит» была показана на российских и международных кинофестивалях.

Действие фильма, который уже видели гости кинофестивалей в Германии, Великобритании и Аргентине, разворачивается в современной Москве. Максим (Петр Скворцов) работает в архитектурном бюро. С работой не ладится, проблемы с женой (Аглая Тарасова). Однажды по дороге в офис он становится свидетелем ДТП: сбили девушку (Алевтина Тукан), и ей нужна помощь. Максим едет с ней в машине скорой помощи, а затем начинает навещать ее в больнице. Девушка дает Максиму советы, после которых его жизнь меняется к лучшему. Но и сам Максим становится другим. Останется ли он человеком?

Режиссер Александр Цой:

– Этот фильм – попытка исследовать самого себя… Не кого-то, не человека, не человечество, а самого себя при зрителях.

Актер Пётр Скворцов:

– Я, конечно, подозреваю, что люди не очень приятные, ну, как вид. Они в принципе немалое количество неприятных вещей делают. Но так смело, как Александр, я так не готов в этом признаться…

Актриса Алевтина Тукан:

– Моя героиня — она, как золотая нить пронизывает всю эту историю. А история на самом деле о вечном: о любви и нелюбви, о жизни и не жизни…

Актриса Аглая Тарасова:

– Я очень рада, что я приняла участие в этом проекте. Всегда думаю, что если человек пишет и рассказывает, что — то, что он действительно сам прожил, прочувствовал, то это получается очень искренне. и я понимаю, что такое кино нужно. Надеюсь, что фильм найдёт своего зрителя.

— «Когда она приходит» — фильм, созданный очень талантливыми ребятами. Это тройной дебют – режиссера Александра Цоя, сценариста Евгения Гущина, оператора Никиты Кармена. Саша очень тонкий художник, все строится у него на нюансах. Там прекрасные работы актерские, прекрасная работа режиссера, прекрасная работа оператора… Во всех отношениях кино очень достойное, кино очень высокого качества. Сама история заставляет задуматься о многих вещах в нашей жизни, прежде всего, о том, как оставаться человеком, — отметил продюсер Федор Попов.

Актриса Екатерина Маликова:

– Я первый раз увидела фильм полностью и на большом экране. Не хочется ничего говорить, потому что это надо видеть, надо чувствовать. Это сделано большим режиссером. Я счастлива, что приняла в нем участие. Я никогда так не говорила ни про один фильм, и никогда так не чувствовала целостность случившегося. Это серьезное, глубокое кино, которое поднимает важные темы, оно дает тебе время подумать. Это авторское кино в лучшем смысле.

Народный артист РФ, режиссер Владимир Хотиненко:

– Когда она приходит» — очень необычный фильм. Скажу – сейчас некоторое безвременье в кинопроизводстве. Картина Цоя (Прим. ученик В.И. Хотиненко) выбивается, она вне инерции: острая, с интригой, есть, о чем подумать после… С самого начала в этом фильме есть интрига. Кино начинается с события, которое такого развития сюжета не предполагает. Фильм о любви, смерти, жизни. Я бы сказал даже о тайне жизни… В этом смысле особенно важно, что у Александра Цоя совершенно собственный почерк, индивидуальное чувство темы и ощущение времени. Это не потому, что Саша — тонкий художник, каких мало, и не то, чтобы фильм – совсем авторское кино… Александр умеет выстроить сюжет, придумать характеры, поставить задачи актерам. Можно говорить об Александре Цое, как о режиссере, у которого сформировался свой стиль. При этом, у него нет «позы», но есть желание диалога со зрителем. Это очень важно!

С 17 по 23 февраля состоятся показы фильма «Когда она приходит» в сети «Москино». 22 февраля пройдет специальный показ и встреча со съемочной группой в кинотеатре «Иллюзион», начало в 19.30. Также запланированы показы в сети «Формула кино» 17 и 22 февраля.

Картина «Когда она приходит» была показана в Германии на фестивале в Коттбусе и в Лондоне на фестивале «Золотой единорог», где была выдвинута на соискание наград сразу в двух номинациях — «Лучший восходящий талант» (режиссер Александр Цой) и «Лучший актер» (исполнитель главной роли Петр Скворцов). Жюри Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе (BUEIFF) в 2021 году присудило Никите Кармену приз за лучшую операторскую работу.

В России картина стала триумфатором XVIII фестиваля театра и кино «Амурская осень» в 2020 году и обладателем трёх «Золотых журавлей»: Гран-При имени Валерия Приёмыхова, приза «За лучшую режиссуру», диплома «За лучшую мужскую роль», его удостоен исполнитель главной роли актер Петр Скворцов.

Фильм удостоен Приза Губернатора Оренбургской области «За лучший сценарий им. Алексея Саморядова» (сценаристы Александр Цой и Евгений Гущин) на XIV Международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и авангард».

Ранее, на этапе сценария фильм получил поддержку Министерства культуры РФ по итогам отбора дебютных полнометражных лент. Фильм создан в Продюсерском центре «ВГИК-Дебют».

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