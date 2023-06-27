Образовательный ситком для детей «Дом Светофоровых» возвращается эксклюзивно на START

Семья Светофоровых снова в деле! Спустя пять лет герои популярного семейного сериала возвращаются в новых обстоятельствах, чтобы снова поделиться домашними историями и интерактивно рассказать о правилах дорожного движения. После перезагрузки сериал, ставший первым в своем роде образовательным ситкомом в России, будет называться «Дом Светофоровых». Новый сезон выйдет уже 1 июля эксклюзивно на START. В день премьеры подписчикам онлайн-кинотеатра будут доступны два первых эпизода проекта, далее серии будут выходить раз в неделю по субботам до середины октября.

Шоураннером и продюсером проекта выступает Оксана Барковская («Новенький», «За полчаса до весны»), а режиссером — Ирина Гурьянова («Новенький», «Система»). Главные роли исполнили Алексей Моисеев («Екатерина»), Ольга Чудакова («Ивановы-Ивановы»), Ольга Науменко («Конец света», «Пассажиры.Последняя любовь на Земле»), Борис Щербаков («Обоюдное согласие»), Мирослава Михайлова («Сердце пармы»).

В продолжении сериала семью Светофоровых ждут перемены. Папа Семен становится начальником ДПС. Мама Светлана управляет своей кондитерской и всей большой семьей: у них с Семеном появилось неожиданное прибавление — двойняшки! Дедушка, настоящая легенда Госавтоинспекции, вместе с внуком Сенькой по-прежнему ведет интернет-блог о правилах дорожного движения. Вот только у Сеньки начался переходный возраст — ему очень хочется хулиганить и нарушать правила.

Шоураннер проекта Оксана Барковская отмечает, что решение о перезапуске сериала приняли из-за высокого интереса поклонников: «Спустя 5 лет мы пришли к тому, что надо сделать продолжение “Семьи Светофоровых”, потому что все это время получали огромное количество писем и комментариев от детей и от взрослых с просьбами снять новые серии. Мы видели, что фанатская база не уменьшается, а продолжает расти. Количество просмотров проекта увеличивалось, и зрители задавали один и тот же вопрос: что произошло с героями дальше?».

Премьера «Семьи Светофоровых» состоялась в 2016 году на телеканале «Карусель». За все время проект стал народным сериалом для всей семьи. Четыре сезона набрали суммарно почти 103 миллиона просмотров на YouTube-канале сериала, который уже после второго сезона получил «Серебряную кнопку». Также все четыре сезона уже доступны на START.

Съемки нового сезона проходили в Твери в феврале и марте этого года. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Фото – онлайн-кинотеатр START

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