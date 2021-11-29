Возвращение в 80-е: новый сериал «Березовая роща» с Аленой Хмельницкой и Юрием Батуриным на канале ТВЦ

Сериал «Березовая роща» вернет нас в Советский Союз, в 1985 год, в поселок «Березовая роща», где живет партийная, культурная и прочая советская элита. Именно туда попадает выпускница Таня Катаева работать репетитором к внуку профессора Забелина, крупного архитектурного чиновника. Скромная провинциалка попадает в совершенно другой мир с прислугами, служебными машинами с шофером, светскими раутами и заграничными командировками. Но однажды тихим вечером в оазисе коммунистического рая Таня становится свидетелем убийства.

Татьяну играет молодая актриса Ирина Паутова, профессора Забелина – Юрий Батурин, а его супругу Киру – Алена Хмельницкая.

– «Березовая роща» – это ретро 80х годов, — рассказывает Юрий Батурин. – Очень хорошая история, московская сага про жизнь. Дает возможность зрителям посмотреть, вспомнить, сравнить. Чем хорошие такие картины, хоть это и недавняя история, что это возвращает тебя в те годы, когда ты был моложе. В этом есть свой кайф. К тому же, я не смог удержаться, чтобы поработать с Аленой Хмельницкой, которую я знаю и очень люблю. Я получил огромное удовольствие от совместной работы.

Актер признается, что на съемках они с режиссером и оператором много обсуждали, вспоминали то время, искали аутентичность, подбирали слова, вещи, манеру поведения, начинали въедаться в детали и спорить о них…

– Кино – это ведь детали. И мы пытались найти узнаваемые вещи. Было немножко сложно с совсем молодыми актерами, которые родились, когда уже Советского Союза не было, но мы им подсказывали, и они прислушивались, пропускали через свое воображение, — добавляет Юрий.

– Все персонажи сложные, непростые, и мне это понравилось. У моей героини Киры есть и своя история, и история как мамы — она раскрывается через ее собственную личную жизнь, и затрагиваются проблемы с детьми. Это все было интересно играть, — говорит Алена Хмельницкая. – На съемках присутствовало чувство такой приятной ностальгии. Художники по костюмам, гримеры подобрали прекрасные образы – платья того времени с плечиками, прически, крупные украшения… Тогда, конечно, женская мода была более женственной, не было одежды унисекс, как сейчас, женщины чаще носили платья. И было приятно снова примерить на себя эти наряды.

Интересные факты о «Березовой роще»

Юрий Батурин впервые играл возрастного персонажа и это его первая роль, где он дедушка, у которого уже взрослый внук. Актер признается, что это был эксперимент над собой. «Была попытка заглянуть лет на 10 вперед. Мне стало интересно смогу ли я. Я решил рискнуть и пойти на него, не боясь реакции зрителей».

Это первая совместная киноработа Юрия Батурина и Алены Хмельницкой. До этого актеры сталкивались в театре Ленком, когда оба были студентами.

Юрию Батурину наносили легкий возрастной грим, который его старил, придавал возрастную блеклость, седили волосы. Из-за этого он очень не любил гримироваться.

Показ «Березовой рощи» состоится в воскресенье 5 декабря. Зрителей также ждет премьера нового сериала «Доктор Иванов» – он будет показан в субботу, 4 декабря.

«Доктор Иванов» — мелодраматическая картина о хирурге Сергее Иванове, который больше не имеет права оперировать после тюремного заключения. Он приезжает в родную деревню, чтобы попрощаться с матерью, а затем уехать на Север и дожить там, подальше от всех и всего. Но деревня встречает его как родного. И здесь он сможет снова вернуться к любимой профессии…. Главную роль исполнит актер Кирилл Жандаров.

– Сама история – любопытна, интересна и необычна. И мне нравится, что Сергей Иванов – не простой герой, это человек в определенных обстоятельствах, со своими душевными травмами, проблемами, со своими амбициями. Когда-то он взлетел, а потом упал, и теперь пытается заново встать на ноги. Это история мотивации. Также мне нравится, что он хирург, мне всегда была интересна эта профессия. И каждая сцена, где требовалось хирургическое вмешательство, была непростой и увлекательной для меня, — рассказывает Кирилл.

Будет раскрываться и любовная линия – в деревне Иванов снова встретится с Анной, местной учительницей, а из столицы приедет бывшая девушка Юля…

– Анна с детства была влюблена в него, а он не помнит ее, так как она тогда была совсем девочкой. Теперь, когда он вернулся, она повзрослела, изменилась, и отношения будут потихоньку завязываться, — говорит исполнительница роли Дана Абызова.

Роль Юли сыграет Эмилия Спивак.

– Юля очень сложный персонаж. С одной стороны, глубокий и чувствительный человек, а с другой она очень современная девушка, такая московская барышня. В отношениях с главным героем Сергеем Ивановым она делает неправильный выбор и пытается это исправить, приехав к нему в деревню. Но исправить это уже, наверное, невозможно…

Интересные факты о «Докторе Иванове»

Как отметил актер Кирилл Жандаров, самой легкой из «медицинских» сцен была сцена родов.

Медицинская энциклопедия стала настольной книгой Кирилла. Также при подготовке к роли и к некоторым сценам он консультируется со знакомыми хирургами, профессорами и докторами наук.

Стоит сразу отметить, что идет работа и над продолжениями обоих сериалов. Они выйдут в эфир уже в новом телевизионном сезоне.

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