ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ! Владимир Спиваков отметит 150-летие со дня рождения Александра Скрябина в Доме музыки

Грандиозный концерт, посвященный выдающемуся русскому композитору Александру Скрябину, пройдет в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 2 февраля 2022 года. Владимир Спиваков и Национальный филармонической оркестр России представят программу, основу которой составили монументальная Вторая симфония и знаменитая «Поэма экстаза».

Прямая трансляция вечера состоится на официальном аккаунте Дома музыки в YouTube. (Посмотреть концерт можно, в том числе и в этой публикации! Не забудьте добавить в закладки.)

В 2022 году весь музыкальный мир отмечает 150-летие со дня рождения Александра Скрябина – великого русского композитора, пианиста, мыслителя и яркого новатора, чье творчество, не имевшее ни прямых предшественников, ни последователей, стало ярчайшей страницей музыкального символизма конца XIX – начала XX веков и неотъемлемой частью мирового музыкального наследия.

В ряду многочисленных событий, приуроченных к празднованию юбилея, ярчайшей кульминацией станет торжественный концерт в Доме музыки с участием президента ММДМ, народного артиста СССР, «Артиста мира ЮНЕСКО» Владимира Спивакова и возглавляемого им Национального филармонического оркестра России.

По словам маэстро, музыку Скрябина можно сравнить с планетой, которая затягивает своей гравитацией по мере приближения к ней. И сегодняшнему слушателю еще только предстоит в полной мере открыть ее для себя. «В царское время у нас было два композитора – Рахманинов и Чайковский, при советской власти тоже, в общем-то, только два – Прокофьев и Шостакович, – поясняет Владимир Спиваков. – Но Скрябин заслуживает не меньшего внимания, ведь он поразительно современен! Ощущение тревоги, непредсказуемости бытия, невозможности повлиять на исход событий, присутствие некой внешней силы, препятствующей проявлению воли человека, – все это очень ярко выражено в творениях Александра Николаевича. Переслушав некоторое количество записей, я понял, что должен расчистить эту музыку, как расчищают иконы».

В музыке Скрябина отразились философские и эстетические концепции Серебряного века, когда художники находились в поиске новых духовных пространств. Композитор считал, что искусство должно стать импульсом к преобразованию человека и Вселенной. Эта идея, выраженная в звуках и музыкальных символах, воплощена и в «Поэме экстаза», и во Второй симфонии – сочинениях, которые Владимир Спиваков выбрал для предстоящего концерта в Доме музыки.

«Поэма экстаза» – одна из вершин творчества композитора. «Сочинение, к которому Скрябин написал текст, но просил не показывать его дирижерам, чтобы это не отвлекало их от музыки, – это шедевр, новая веха в развитии музыки», – уверен Спиваков. В программу концерта-посвящения маэстро также включил масштабную Вторую симфонию, зрелое новаторское сочинение, замыслом которого стало утверждение силы и мощи человека.

Дополнит программу Симфоническая картина «Волшебное озеро» Анатолия Лядова. Это сочинение было выбрано не случайно: именно Лядову – авторитету в области гармонии, контрапункта и оркестровки, Скрябин доверил проверку партитуры своей Второй симфонии перед печатью. Маэстро Спиваков нашел для «Волшебного озера» удивительный фантастический звуковой колорит, вызывающий в памяти полотна импрессионистов: «картинно, чисто, со звездами и таинственностью в глубине», как писал Лядов.

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