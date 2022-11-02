Михаил Жванецкий, «Тексты к размышлениям». Ко дню памяти писателя выходит в свет новая книга его афоризмов

В ноябре в свет выходит новая книга Михаила Жванецкого «Тексты к размышлениям». Событие приурочено ко дню памяти Жванецкого, которого не стало 2 года назад, 6 ноября 2020г.

Издание составлено из высказываний сатирика и включает более 400 афоризмов. Это цитаты из самых разных источников – ранее опубликованных книг, записей, а также архивных материалов и рукописей, с которыми сейчас работает жена писателя Наталья Жванецкая. Она рассказала, что друзья Михаила Михайловича советовали сделать именно такое издание, – этот формат сейчас особенно востребован.

В книге, выпущенной в издательстве «Эксмо», умные и искрометные фразы, которые, наверняка, помнят все: «Граждане! Давайте переживать неприятности по мере их поступления»; «Одно неловкое движение – и вы отец»; «Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве»; «Не смог предотвратить – возглавь!». Есть цитаты, которые читатель (или зритель концертов Жванецкого) вряд ли встречал: «Вопль человека XX века: «Не нарушайте мое одиночество и не оставляйте меня одного», «Физкультура продлевает жизнь на пять лет. Но эти пять лет надо провести в спортзале». В них – мудрость и юмор, добрая грусть и полезный совет, оригинальное наблюдение и острое слово.

Многие из этих строк давно ушли в народ, как и сам образ писателя-мыслителя. Мы говорим его цитатами, размышляем в унисон его мыслям, помним его улыбку, прищур, эту знаменитую «скороговорку». «Нормально, Григорий? Отлично, Константин!». Жванецкий, более полувека выступавший на сцене с миниатюрами и монологами, с его неизменным потертым портфелем, был зеркалом общества. Без его острого отрезвляющего слова теперь трудно. «В историю трудно войти, но легко вляпаться»; «Раньше я боялся, что меня могут забыть. Теперь боюсь, что меня могут запомнить».

«Один раз можно ужать истину до размеров формулы, а формулу – до размеров остроты».

Тонкий юмор и философия в литературе Жванецкого – это явление, как иногда говорили, – отдельный жанр. Не случайно недавно в московской Библиотеке им. И.С. Тургенева, по инициативе Натальи Жванецкой даже была открыта необычная постоянная экспозиция. Жванецкая обратила внимание, что в библиотеках и в школьных классах обычно мы видим портреты классических российских авторов, в основном, XVIII-XIX вв. И предложила дополнить этот ряд литераторами следующих поколений, XX века. Идею поддержали фотограф, писатель Юрий Рост и директор библиотеки Ромуальд Крылов-Иодко. Экспозиция составлена из подаренных Юрием Ростом «Тургеневке» 20 фотопортретов известных писателей, поэтов, драматургов XX столетия. Михаил Жванецкий, Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Валентин Катаев, Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина, Дмитрий Лихачев, Алексей Лосев.

Ромуальд Крылов-Иодко: «Уход Михаила Михайловича Жванецкого – это серьезная потеря для страны. В этот день «мне грустно и легко, душа моя светла…» Нам грустно, что его нет с нами, но мы чтим память любимого писателя, Артиста, и важно, чтобы идеи его творчества, как человека, беспокоившегося за духовное здоровье и здравомыслие российского народа, были услышаны и следующими поколениями».

Кстати, Наталья Жванецкая вместе с Ромуальдом Крыловым-Иодко обращаются сейчас в другие библиотеки, чтобы те поддержали эту инициативу.

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