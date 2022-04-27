РОСИЗО начинает выставочную трилогию, посвященную 100-летию СССР

К 100-летию образования СССР РОСИЗО представляет выставочную трилогию: в Петроверигском переулке открывается выставка «Дружба Союза», посвященная декоративно-прикладному искусству советского периода; выставка «Искусство Союза» отправится в июне в Тюмень, Сургут и Казань; итоговая масштабная выставка «СССР — 100 лет», охватывающая все жанры искусства 70-летнего периода, откроется в декабре в Москве.

Первая выставка трилогии «Дружба Союза» стартует 28 апреля и продлится до 12 июня 2022 года. В этой выставке РОСИЗО обращается к интересному и самобытному виду художественного творчества — декоративно-прикладному искусству советского периода, как народному, так и профессиональному. Именно декоративно-прикладное искусство отражало наиболее точно национальную культуру народов СССР, внимание к которой было важным элементом советской идеологии.

Фонды РОСИЗО, сформированные по большей части после крупных всесоюзных и республиканских выставок, дают возможность организовать масштабный репрезентативный проект, отражающий мифологию и идеологию целой эпохи.

В советский период к декоративно-прикладному искусству предъявлялись те же требования, что и к «большому» искусству. Произведения должны были поддерживать идеологию советского государства, воспроизводить эпизоды революционной борьбы, военные реалии, достижения советской экономики — индустриализации и колхозного строительства. Работы на историко-революционную тему составят одну из трех частей проекта «Дружбы Союза».

Вторая часть выставки демонстрирует предметы с советской символикой. Использование символики в орнаментальном декоре — особенность именно прикладного искусства. РОСИЗО будут представлены экспонаты с сюжетами, обладающими высоким героическим пафосом, однако утилитарное предназначение этих предметов придает им своеобразный, несколько экзотический характер.

Третью часть экспозиции «Дружбы Союза» представляют произведения из бывших союзных республик Закавказья, Средней Азии, Прибалтики, отражающие идеи интернационализма и дружбы «братских народов».

Даты проведения: 28 апреля — 12 июня 2022 года.

М. Аслазамян. Блюдо декоративное. Айва на охристом фоне. 1987

В. Волков. Крышка от коробочки. Бамовский вальс. 1985

М. Дворников. Новые горизонты. 1987

Н. Иванова. Н. Сальникова. Е. Доспелова. Тарелка с гербом Мордовской АСССР. 1978

Е. Иванов. Осень в горах. 1987

А. Какобадзе. Сосуд для вина (марани). Моя земля. 1989

Г. Кочетов. Первый трактор. Первая борозда. 1986

И. Коява. Земля и люди. Триптих. Часть первая. Фрагмент. 1981

И. Коява. Земля и люди. Триптих. Часть первая. Фрагмент. 1981

В. Липитский. Танец дружбы. 1983

М. Магомедова. 60 лет СССР. 1982

Н. Малышева. Наши традиции. 1975

Н. Малышева. Сборщицы хлопка. 1947

Н. Малышева. Сварщица. 1966

С. Пестерев. Солдаты Севера. 1977

Р. Петров. Начало пути. 1986

Р. Пинигин. Осуохай. 1988

В. Русаев. Уренгой-Помары-Ужгород. Газопровод. 1985

С. Хусматова. Форма. Из композиции «Старый город». 1988

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