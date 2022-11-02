4 ноября в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» пройдут X Всероссийская ежегодная Акция «Ночь искусств» и День народного единства.

Музей-усадьба «Остафьево» подготовил большую праздничную программу, основным мотивом которой станут традиции и объединяющая сила музыки как вида искусства. Программа начнется с отборочного концерта Московского тура XXVI Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада», который пройдет в Овальном зале дворца усадьбы в два этапа: на первом этапе участники — студенты училищ, консерваторий, театральных вузов в возрасте от 17 до 26 лет — исполнят классический романс ХIХ-ХХ веков. Во втором этапе на суд жюри будет представлен салонный романс. Победители конкурсного прослушивания, занявшие 1 место, выйдут в финал конкурса «Большая Романсиада».

Главным событием праздничного Дня станет Гала-концерт Московского тура XXVI-го Международного конкурса молодых исполнителей русского романса.

История проведения «Романсиады» начала свой путь двадцать шесть лет назад в Овальном зале Главного дома усадьбы «Остафьево»-«Русский Парнас». С тех пор география конкурса сильно расширилась: Сибирская, Казахская, Балканская, Донецкая, Белорусская, Среднеазиатская, Армянская и Средиземноморская – далеко неполный список проводимых романсиад, объединяющих разные культуры и народы общей любовью к музыке.

В Гала-концерте примут участие победители отборочного тура, а также члены жюри: Галина Преображенская – художественный руководитель конкурса, Заслуженный деятель искусств, Заслуженная артистка России; Ирина Крутова – Лауреат конкурса «Романсиада-2002»; Марина Шутова – Заслуженная артистка России, солистка Большого театра России, доцент; Борис Кудрявцев – Народный артист России, профессор; Алексей Сулимов – солист Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра России; Александр Федотов – Лауреат конкурса «Романсиада-2009», старший преподаватель кафедры вокального искусства Тюменского государственного института культуры; Оксана Петриченко — Лауреат международных конкурсов.

На сайте и в социальных сетях музея в течение дня можно будет принять участие в онлайн-викторине I тура «Музыкальной Олимпиады».

X Всероссийская ежегодная Акция «Ночь искусств-2022» стартует с прямой трансляции из Овального зала дворца усадьбы Гала-концерта Московского тура XXVI-го Международного конкурса молодых исполнителей русского романса на портале Культура.рф и в соцсетях музея в 18:00.

– Мы уверены, что музыка делает мир лучше, она объединяет людей как никакое другое искусство. А в единстве, традициях и дружбе народов большая сила и прочная основа для общего благополучия. Именно поэтому «Ночь искусств-2022» мы посвятили объединяющей силе музыки и традициям русского романса — директор музея-усадьбы «Остафьево» Юрий Евтюхин.

В Ночь искусств для гостей усадьбы состоится бесплатная интерактивная экскурсия по выставке костюмированной фарфоровой скульптуры «Маскарад в Остафьеве», где участники познакомятся с традициями дворянских балов и маскарадов, а в интерактивной части программы узнают тайный язык цветов и веера, а также смогут попробовать им воспользоваться. Выставка рассказывает о традициях дворянских балов, получивших широкое распространение в XVIII ‒ начала ХХ веков. В экспозиции представлено 45 фарфоровых кукол ручной работы, выполненных главным художником галереи Анастасии Чижовой — Олиной Вентцель, в единственном экземпляре. При изготовлении костюмов использовались антикварные ткани и кружева, натуральные материалы: шелк, шерсть, бархат, кожа. Экскурсия начнется в 19:00.

В музее также можно будет бесплатно посетить выставки: «Игра в бисер» — коллекция аксессуаров и предметов интерьера из бисера XVIII-XIX веков из собрания ГМЗ «Останкино и Кусково», «Знаменитые гости усадьбы «Остафьево». Н.В. Гоголь» — графические работы студентов ВГИКа по сюжетам произведений Николая Гоголя, «Пером и мечом. Русские писатели в Отечественной войне 1812 года». Будут доступны для бесплатного посещения и постоянные экспозиции музея: «Убранство Остафьевского дома», «Н.М. Карамзин: жизнь и труды», «Усадьба Остафьево: история и судьба».

Среди онлайн-мероприятий на сайте музея и в социальных сетях можно будет посмотреть образовательную программу «Музыка в русской усадьбе», рассказ о произведениях А.С. Пушкина, на которые неоднократно сочинялись оперы и романсы известными композиторами, мастер-класс по живописи «Знакомство с музами: Эвтерпа».

Фонды музея представят материал о памятных медалях в честь великих русских композиторов — М. Глинки, П. Чайковского, М. Мусоргского, которым удалось объединить в своих произведениях наследие мирового музыкального искусства с русскими народными мелодиями, создав произведения, ставшие неотъемлемой частью традиций и культурного наследия народов России.

Вход на «Ночь искусств» в музей и парк с 18:00 до 21:00 — бесплатный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.