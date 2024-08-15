Микита Андрей

Андрей МИКИТА – композитор, пианист, педагог.

Родился в Ленинграде. Учился в Ленинградской, затем в Московской консерватории как пианист и композитор. Его учителями были Натан Перельман, Станислав Нейгауз, Евгений Малинин, Борис Тищенко, Татьяна Чудова, Александр Чайковский, Тихон Хренников.

В настоящее время – профессор Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор Университета «Курашики Сакуё» (Япония), член Правления Союза московских композиторов, член Союза композиторов России. Председатель и член жюри множества композиторских и музыкально-просветительских конкурсов.

Наиболее известен как автор кантат, ораторий, инструментальных и хоровых концертов. Много пишет для фортепиано, а также для русских народных инструментов. Большое внимание уделяет в своем творчестве духовной музыке.

«БЫТЬ ИСКРЕННИМ И БЫТЬ СОБОЙ…». Композитор Андрей Микита – о детстве, времени, творческом процессе и вечных ценностях, 2024