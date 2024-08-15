Планета заговорит по-русски: про Людмилу Вербицкую снимают фильм

При поддержке Фонда президентских грантов начались съемки документального фильма «Главный русист планеты». Картина посвящена выдающемуся филологу Людмиле Вербицкой. Она — автор сотен книг в​ области русского языкознания, почетный президент РАО, бывший ректор СПбГУ, обладатель множества российских и зарубежных наград. За советом к Вербицкой обращался даже президент Владимир Путин. О том, кто поведает в фильме о жизненном пути и профессиональных достижениях Людмилы Вербицкой, в интервью АртМосковии рассказала режиссёр картины Любовь Курьянова.

— Как вы думаете, какие основные моменты из жизни Людмилы Вербицкой являются ключевыми для понимания её личности и вклада в науку и образование?

— Ключевым является её жизненный путь, он удивительный. В основе сюжета нашего фильма — рассказ о том, как Людмила Алексеевна прошла все профессиональные ступени: от преподавателя до ректора крупнейшего вуза страны. Эта история о неоценимом вкладе Людмилы Вербицкой в развитие отечественного образования, которая будет строиться на воспоминании коллег, соратников, близких друзей и членов семьи. Её имя навсегда останется в истории российской педагогической науки и в сердцах тех, кто был с ней знаком. Зритель узнаёт о непростых детских годах дочери «врага народа» из уст младшей сестры героини фильма – Натальи Бубновой и подруги детства, которая вместе с Людмилой Алексеевной отбывала срок в детской трудовой воспитательной колонии во Львове. Эта киноглава войдёт в фильм под названием «Несломленное детство». Вся картина будет поделена на небольшие новеллы. Среди них: «Хранительница русского языка», «Первая женщина-ректор», «Давайте говорить как петербуржцы!», «Наставник, друг, учитель» и другие. В каждой из них – видеокомментарии близких людей, родных, друзей и соратников.

— Как бы Вы охарактеризовали Людмилу Алексеевну?

— Я бы не смогла ее охарактеризовать, одним словом, конечно. Даже пытаясь придумать название фильму, мы столкнулись с трудностями. Но остановились на текущем названии, и наверное единственном словосочетании, которым можно хоть как-то приблизить зрителя к понимаю столь масштабной личности. «Главный русист планеты», — звучит громко, но очень точно по отношению к Людмиле Алексеевне, ведь вся ее профессиональная деятельность была нацелена на то, чтобы красивый и грамотный русский язык звучал на всех континентах земли как можно чаще.

— О каких людях, кроме Людмилы Вербицкой, пойдет речь в фильме?

— О её соратниках, единомышленниках, окружении, тех, кто поддерживал Людмилу Алексеевну. Не секрет, что дружба с Людмилой Алексеевной связывала и президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Российский лидер с огромным уважением относился к ней, к её академическим знаниям и нередко обращался за филологическим советом.

— Что должны узнать и почерпнуть для себя зрители после просмотра этого фильма?

— Мне очень хочется, чтобы у нас получился фильм-вдохновение для преподавателей, русистов, филологов, чиновников, – для каждого, кто посмотрит эту картину. Согласитесь, в жизни любого человека случается профессиональное выгорание, нам всем нужны примеры для подражания. Мне, как режиссеру, хочется, чтобы этот фильм подарил крылья для высокого профессионального полета тем, кто только делает первые шаги в педагогической деятельности, кто продвигает русский язык, как иностранный, в этих непростых условиях, кто учит русский язык и мечтает говорить на нем свободно и легко.

— Почему Вы считаете, что зрителям, особенно за границей, необходимо получать знания о русской культуре и языке?

— Мне кажется, что говорить по-русски в наши дни – это особенно модно. Если вы владеете «великим и могучим», то автоматически являетесь носителем уникального кода русской цивилизации. Русский язык помогает расширять интеллектуальные и духовные границы человека.

— Когда состоится премьера фильма?

— Премьера состоится на Ассамблее Русского мира, в канун Дня народного единства. На мероприятии будут присутствовать участники и гости ассамблеи – филологи, лингвисты, общественных деятели, журналисты из самых разных уголков планеты, многие из которых знали лично Людмилу Алексеевну. После картина будет показана в 33 русских центрах, открытых фондом «Русский мир» в разных странах мира. Широкая аудитория сможет увидеть картину на телеканале Союзного государства «БелРос», в эфире национального образовательного канала «Просвещение» и телеканала «Русский мир». Фильм будет переведён на три языка: китайский, испанский, английский и показан в дальнейшем на зарубежных каналах.

— О ком бы Вы хотели снять свой следующий фильм?

— Благодаря проекту «Главный русист планеты» мы решили запустить цикл документальных фильмов, который будет называться «Созвездия филологов». Каждый человек, о котором мы будем рассказывать, это звезда в области филологии, как из прошлого, так и настоящего. В следующей картине мы планируем познакомить зрителя с удивительной биографией Виталия Григорьевича Костомарова, президента государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, академика и выдающегося ученого.

Беседовала Анна ЗАЗДРАВНИХА