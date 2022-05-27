Музыкальный рекорд от создателей сериала «Малышарики»: 4 альбома за месяц!

Анимационный проект «Малышарики» от ГК «Рики» продолжает радовать своих фанатов релизами музыкальных альбомов в рекордно короткие сроки. Выпустив в начале месяца сборники «Что это?» и «Чувства», уже 20 и 27 мая на всех музыкальных платформах анонсирован выход новых альбомов – «На прогулке» и «Режим дня».

Обложку каждого сборника, выполненную в клубнично-розовых и пастельно-карамельных оттенках, украшает персонаж мультсериала: Крошик, Барашик, Нюшенька и Пандочка, что придает индивидуальности и определяет музыкальную стилистику для знатоков проекта. Веселые песенки можно слушать дома, на прогулке, в дороге и на празднике. Выбор бесконечен для любого случая жизни.

«Многие малыши скоро отправятся за город или к бабушкам и дедушкам. Мы бы хотели, чтобы наши умные песенки были рядом с детьми всё лето: в минуты радости и веселья, легкой грусти или задумчивости, во время игр и шумных праздников. Песни, бессменными композиторами которых являются Марина Ланда и Сергей Васильев, моментально запоминаются, так как написаны легкими и понятными малышам словами. Наши зрители растут вместе с Малышариками, а взросление – это всегда целое море вопросов. Надеемся, что «Умные песенки» помогут найти ответы и научат чему-нибудь новому маленьких почемучек», — прокомментировала Анна Кораблева, продюсер сериала «Малышарики».

Новые музыкальные сборники, включающие 105 песен, доступны: с 20 мая – альбом «На прогулке» и с 27 мая – «Режим дня» на всех музыкальных платформах. Все композиции исполнили: Марина Ланада и Сергей Васильев, а также Константин Хабенский, Михаил Хрусталев, Сергей Мардарь и Игорь Яковель.

Ссылки на прослушивание альбомов: «Что это?», «Чувства»,

«На прогулке», «Режим дня».

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