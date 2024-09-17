Тихоокеанский театральный фестиваль состоится при поддержке ВТБ

III Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет во Владивостоке при поддержке ВТБ. В этом году в его афишу вошли 11 спектаклей разных жанров, созданных коллективами и постановщиками из Аргентины, Беларуси, Бразилии, Германии, Индии, Канады, Китая, Японии и России.

«Приморский край сегодня складывается как самодостаточный культурный центр России, постепенно расширяющий радиус притяжения деятелей искусства. Фестиваль, который мы поддерживаем, еще раз это демонстрирует. Богатейший культурный опыт нашей страны в сочетании с открытостью и гостеприимством Дальнего Востока позволяет развивать и укреплять кросс-культурный диалог», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Задача фестиваля — способствовать формированию статуса Владивостока как одной из культурных столиц региона и России. Не выезжая за пределы Приморья, зрители могут соприкоснуться с многообразной культурной палитрой стран-участников фестиваля, познакомиться с самобытными коллективами из разных уголков мира. Фестивальная программа отразит многообразие культурных и театральных традиций — она нацелена на укрепление международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Фестиваль откроет постановка «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа», вдохновленная известной картиной «Панорама рек и гор» китайского художника времен династии Сун.

Японский коллектив «Нобуси» представит яркое барабанное шоу, посвященное японским богам, Будде, духу настоящего самурая.

Национальный театр Китая представит свое прочтение пьесы французского драматурга Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

Компания воздушного современного танца Бренды Анхьель из Буэнос-Айреса специально для фестиваля подготовила постановку «8осемь». Знаменитое аргентинское танго, исполняемое не только на паркете, но и на специальных креплениях в воздухе, в сопровождении живой музыки.

Программа фестиваля будет наполнена театральными экспериментами, среди них моноспектакль «Ничего похожего на Лира» от индийского режиссера Раджата Капура, постановка на стыке жанров «Реверс» от Московского театра мюзикла и знаковая копродукция: спектакль «Камень глупости» белорусского драматурга Константина Стешика.

Спектакль «Друзья», поставленный японским режиссером Мотои Миурой по одноименной пьесе его соотечественника Кобо Абэ, зрители увидят в начале октября. Пьеса создана в духе западноевропейского абсурда и по-особенному раскроется в спектакле, где японская национальная культура «встречается» с русским психологическим театром.

Далее, театральная компания «Армазем» из Бразилии представит смелое прочтение романа Машаду де Ассиса «Посмертные записки Браса Кубаса». Сценография, свет, живая музыка — все вместе создаст запоминающуюся атмосферу, переносящую зрителей в XIX век.

В последние дни фестиваля гости смогут увидеть первую кукольную постановку Государственного театра наций, главным героем которой станет фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин.

Завершит программу фестиваля спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления», приуроченный к 225-летней годовщине со дня рождения Александра Пушкина. Особая роль в спектакле-концерте отведена музыке: Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра исполнит фрагменты из опер и балетов П.И. Чайковского, произведения М.П. Мусоргского, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна.

Спектакли фестивальной программы пройдут на площадках Приморской сцены Мариинского театра (Большой зал, Малый зал), Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького и Приморского краевого драматического театра молодежи.

Фото – сайт pacificfest.ru