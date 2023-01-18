Министр культуры и туризма Московской области представил нового генерального директора музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово»

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов представил коллективу Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» нового генерального директора, которым назначена Анастасия Журавлёва.

Возглавлявший музей-заповедник более 18 лет Константин Бобков передал должность своему заместителю по научной работе и занял почетный пост президента музея. За многолетнюю плодотворную деятельность и высокий профессионализм Константин Бобков награжден Благодарственным письмом Губернатора Московской области.

«Мы прекрасно понимаем, что Мелихово – место со своей атмосферой и сложившимся климатом, нарушать который недопустимо. И я очень рад, что сохраняется преемственность – возглавит музей человек, отдавший ему 15 лет. Надеюсь, Анастасия Анатольевна продолжит начинания предыдущего директора.

Для многих в нашем музейном сообществе Константин Васильевич – пример сильного, последовательного руководителя, хорошо знающего отрасль, болеющего за свое дело. Благодарю Константина Васильевича за огромный труд, за высокие показатели, которых добился музей и за то, что он согласился принять почетный пост президента музея.

Музей выходит на новый этап – предстоит реализация новой концепции развития территории. Удалось получить поддержку этого проекта на высоком уровне. Для того, чтобы все сложилось, коллективу музея и новому директору нужно, прежде всего, быть командой, продолжать поддерживать статус музея-лидера и брать новые вершины», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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