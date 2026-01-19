Два дока ФПРК вышли в онлайн-кинотеатрах страны

В канун 2026 года на российских онлайн-платформах вышли два документальных киноальманаха, снятых при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК). Это «Там, где наш дом: Северная Осетия» и «Тонкой нитью».

В сети стала доступна четырехсерийная кинолента «Там, где наш дом: Северная Осетия», повествующая о жизни незаурядных жителей этой республики. Среди них – фотограф, снимавший Квентина Тарантино, Венсана Касселя и других кинозвёзд; отшельники, восстанавливающие популяцию яков; актриса, которая потеряла мужа на съёмках фильма Сергея Бодрова-младшего в Кармадонском ущелье, но не отчаялась и открыла театр; художники из «Мах Конд», создавшие арт-объекты в самых живописных уголках Северной Осетии. Режиссёры – Сослан Чехоев, Владимир Тарасов, Дмитрий Квашнин.

По данным съёмочной группы, в декабре 2025 года картина была представлена в кинотеатрах Северной Осетии и стала одним из прокатных хитов наряду с блокбастерами.

Напомним, что фильм является третьим в цикле «Там, где наш дом». Ранее авторами были сняты киноленты о жителях Красноярского края и Республики Хакасии.

«Мы ещё не решили, где именно будем снимать новый сезон. Есть много интересных нам регионов, например Камчатка, Чукотка, Карачаево-Черкесия. Везде есть уникальные герои, так что определиться непросто. Кроме того, мы хотим расширить формат: на наш взгляд, потенциал проекта “Там, где наш дом” не раскрыт до конца. Я думаю, было бы здорово, если бы в итоге он превратился в фестиваль, на котором были бы представлены не только фильмы, но и разные другие проекты из регионов, рассказывающие о людях, которые там проживают», – рассказал Русскому географическому обществу Владимир Тарасов.