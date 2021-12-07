«Мне очень стыдно»: Дима Билан покаялся после скандала на свадьбе в Казахстане

Популярный певец оказался в центре скандала! Правда ли, что исполнитель вышел на сцену пьяным? В чем он признался своим поклонникам? Неужели звезда находится в затяжной депрессии? Кто из коллег встал на защиту артиста? Почему Яна Рудковская не поддержала своего подопечного?

На днях в социальных сетях появилось скандальное видео с участием певца Димы Билана. Кто-то из гостей частной вечеринки запечатлел выступление артиста. На кадрах исполнитель еле стоит на ногах и не попадает в ноты.

Музыканта пригласили выступить на свадьбе в Казахстане. Гости и молодожены признались, что были в шоке от поведения звезды. Многие считают, что артист испортил праздник. По информации СМИ, за свое выступление он получил более пяти миллионов рублей!

«Надо отдать должное, даже в таком состоянии он синхронно двигается со своими танцорами. Красава, но пить – это плохо», — делится эмоциями один из зрителей.

Спустя несколько часов после концерта исполнитель решил оправдаться перед поклонниками. Он записал видеообращение, где откровенно рассказал о своем состоянии.

«Я не спал трое суток. У меня постоянно съемки. Я очень устал, мне скоро исполняется 40 лет! Меня так сильно колбасит», — жаловался артист.

Дима честно признался, что немного перебрал с алкоголем. По словам мужчины, он давно находится в подавленном состоянии. В его жизни существуют только гастроли, съемки и концерты. Артиста подкосили проблемы со здоровьем.

«Я два раза болел. Работал с бронхитом и со сломанной ногой. Мне обещали гангрену, а я все равно катался и давал концерты. Самое плохое, что я могу сделать – напиться. Очень много плачу. По моим глазам это видно. Моя мама Нина тоже плачет. Мне очень стыдно, но я всегда с вами честен», — откровенничал музыкант.

Поклонники вспоминают, что два года назад Билан уже извинялся за свое выступление на Дне города в Самаре. Тогда певец вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения и показывал неприличные движения.

«Я оплошал, выступал на сцене в нетрезвом виде. В отеле выпил коньяк, а потом еще встретил друзей в гримерке. Не рассчитал», — оправдывался исполнитель.

После случившегося артист дал бесплатный концерт для жителей Самары, подарил областной больнице новую медицинскую технику и оплатил установку детской площадки.

«Пусть кто-то думает, что это замаливание грехов. Но для меня это действительно важный момент. Я очень извиняюсь перед Самарой», — говорил Дима.

Многие считают, что у Билана наступило профессиональное выгорание. В последнее время мужчина был слишком загружен работой. Поклонники советуют звезде отдохнуть и сходить на прием к психологу.

«Для звезд есть очень много различных и нестандартных способов, как можно успокоить психику. Публичность – это огромный стресс. На публике ты постоянно должен улыбаться, делать все, чтобы продвигать личный бренд. В конечном итоге тело просто дает сбой», — уверен психолог Павел Раков.

Сейчас Билан страдает из-за излишней публичности, но когда-то именно музыкальная деятельность сделала его одним из самых богатых людей в отечественном шоу-бизнесе. В прошлом году знаменитость приобрел элитный особняк в заповедной зоне. Он пополнил свой автопарк дорогим внедорожником и купил родителям дом в Подмосковье. По данным СМИ, доходы певца достигают 340 миллионов рублей в год! Но артист признается, что в глубине души он очень одинокий человек. Сейчас дома его ждут только кошки.

Музыкант всегда пользовался популярностью у женщин. У него было множество громких романов. Среди его избранниц одни модели и певицы: Елена Кулецкая, Юлия Лима и Юлия Волкова. Год назад мужчина признался, что мог дважды стать отцом!

«Я планировал семью. У меня должно было родиться двое детей от девушки, с которой я встречался. Я ее любил. Срок был три месяца, двойня. Но попытка не удалась, случился выкидыш. Вторая попытка тоже оказалась неудачной», — откровенничал знаменитость.

После недавнего скандала звездные коллеги поддержали Диму. В защиту исполнителя высказались: Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие. Они считают, что талантливый артист полностью отдает себя публике, но при этом пытается заглушить внутреннюю боль с помощью алкоголя.

«Когда ты чувствуешь себя как белка в колесе, то нужно найти другое направление. Надо взять себя в руки и уйти. Чувствуешь выгорание – поищи что-то на стороне. А потом возвращайся», — советует Лолита.

«Я думаю, что у него случился нервный срыв. Плюс сказалась усталость. Если бы у меня не было поддержки семьи, я бы тоже залез в бутылку», — делится иллюзионист Сергей Сафронов.

«Никто не знает, что же на самом деле произошло. Вдруг у человека было такое эмоциональное состояние. Ему нужно помочь», — уверена актриса Ирина Безрукова.

«Когда ты позволяешь себе что-то лишнее, то все вокруг говорят, какая ты сволочь. Считают, что ты не имеешь на это право. Но он же живой человек», — говорит певец Владимир Брилев.

Многие ждали, что скажет продюсер певца Яна Рудковская. Но бизнес-леди никак не прокомментировала инцидент в Казахстане. В последнее время ходят слухи, что отношения между ней и Биланом сильно испортились. Недавно в СМИ появилась информация, что исполнитель ушел к продюсеру Ольги Бузовой!

«Думаю, что Дима уже давно выступает, как самостоятельный артист. Они с Яной просто дружат. Он сам занимается своим творчеством. Выбирает репертуар, клипы и режиссеров. Сам себе хозяин», — уверен певец Александр Балыков.

Оказалось, что Билан действительно передал часть полномочий Араму Арчеру. По признанию музыканта, если продюсерский центр Рудковской перестанет с ним сотрудничать, он только вздохнет с облегчением.

«Вы даже половину всего не знаете, сколько приходится переживать. У меня есть мама, есть папа и сестры. Дальше мне уже неважно. Я просто буду вести влог и говорить о жизни», — вздыхает артист.

Поклонники боятся, что Билан может навсегда уйти из шоу-бизнеса. В таком случае фанаты больше не смогут услышать хиты победителя «Евровидения» в живом исполнении.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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