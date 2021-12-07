Юлия Савичева поругалась с мужем из-за нового клипа

Недавно Юлия Савичева выпустила клип на песню «Эверест». Многие отметили, что новая работа исполнительницы отличается от ее предыдущих. Поклонники удивились, что артистка решилась на такое. Большую часть экранного времени рыжеволосая звезда находится в жарких объятиях мускулистого мачо по имени Роман.

«Он очень харизматичный мужчина. Камера его обожает», — рассказывает о партнере звезда.

Новое видео не оценил только муж Савичевой, Александр Аршинцев.

«Он очень переживал. Я впервые видела его в таком состоянии. Он реально заревновал. До этого ни разу так себя не вел», — удивляется знаменитость.

Супруг заявил, что не допустит выхода клипа в эфир и запретил показывать видео их общей дочери.

«Сказал, что Аня его ни в коем случае не увидит. По его мнению, там все очень плохо», — жалуется Юлия.

Певица призналась, что расстроилась. Она не могла предположить, что муж так отреагирует на ее работу. По словам девушки, она предлагала роль экранного любовника Александру, но он отказался.

«Я только потом поняла, почему он ответил нет. Он просто не хотел, чтобы наши личные взаимоотношения видела вся страна», — объясняет артистка.

Савичева загорелась идеей клипа, поэтому пригласила поучаствовать совершенно постороннего мужчину. Она предупредила супруга, что в видео будет много откровенных сцен и уточнила, не против ли он.

«Он ответил, что в кадре я — актриса, а дома – жена», — говорит исполнительница.

Аршинцев разрешил жене сниматься с Романом, но поставил одно условие – никаких поцелуев.

«Изначально по сценарию мы должны были целоваться. Но муж был категорически против. Он считает, что это слишком интимно. Тогда я ответила, что мы уберем это из сценария», — уверяет артистка.

После просмотра клипа Александр все равно не смог сдержать эмоций. Он не ожидал, что его жена может так натурально сыграть любовь. Юлия говорит, что ей было некомфортно, ведь она очень стеснительная девушка. Звезде пришлось найти способ побороть смущение.

«Во многих сценах я представляла, что рядом со мной находится мой муж. Я пыталась точно перенести все свои эмоции, ощущения и действия. Будто мы реально сейчас вместе», — откровенничает исполнительница.

Певица говорит, что реакция супруга ее очень удивила. Она никогда не давала возлюбленному поводов сомневаться в ее верности. Юлия много раз отказывалась от интересных предложений в кино.

«Меня звали в кинокартину, где надо было оголять торс. Там еще были непристойные сцены, даже сцены насилия! Но для меня это неприемлемо», — признается девушка.

По словам артистки, она позволила себе нечто большее только ради собственного клипа. Но муж не оценил ее старания и закатил скандал.

Савичева вспоминает, что их отношения с Александром всегда были полны страсти. Раньше они часто ссорились из-за ревности, но виновницей конфликтов чаще всего была она.

«Я очень сильно его ревновала. Мне кажется, что это было из-за неуверенности в себе», — объясняет артистка.

Несколько лет назад влюбленные расстались и три месяца жили отдельно друг от друга!

«Мы оба творческие люди, поэтому часто бываем неуравновешенными. Обычно это я, но зато со мной не соскучишься», — смеется звезда.

Большинство поклонников тоже заметили «химию» между главными героями клипа.

«На его месте я бы тоже так отреагировала. У нас так реалистично все получилось. Будто мы настоящая пара», — смущается исполнительница.

Певица говорит, что уже помирилась с супругом. Александр успокоился и разрешил жене выпустить клип в эфир.

«Через несколько дней после скандала мы начали обсуждать этот вопрос и в итоге договорились. Позже он извинялся за свои эмоции, но я могу его понять. Я ведь ставлю себя на его место. Это сложно», — признается Юлия.

Савичева решила, что больше не будет экспериментировать.

«Я ассоциируюсь у зрителей со светом, сдержанностью, целомудрием и преданностью. Я хочу оставаться такой же. Мне неинтересно уходить в другое направление. Не хочу переходить грань», — делится артистка.

Исполнительница говорит, что гордится своей новой музыкальной работой, но пока не планирует показывать ее дочери.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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