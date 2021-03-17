«Песни Победы»: во славу летчиков под звон колоколов

Онлайн-транс­ля­ция пято­го полу­фи­наль­но­го кон­цер­та кон­кур­са «Пес­ни Побе­ды», орга­ни­зо­ван­но­го Наци­о­наль­ным фон­дом под­держ­ки пра­во­об­ла­да­те­лей (НФПП), состо­ит­ся 18 мар­та 2021 года. В про­грам­ме – номе­ра испол­ни­те­лей, пред­став­ля­ю­щих три кон­курс­ные номи­на­ции: «Про­фес­си­о­на­лы», «Люби­те­ли» и «Автор­ская пес­ня». Свое мастер­ство про­де­мон­стри­ру­ют джа­зо­вый тру­бач и певец Евге­ний Бара­нов, музы­кант Алек­сей Тихо­нов и бард Сер­гей Макеев.

Полу­фи­наль­ные кон­цер­ты кон­кур­са транс­ли­ру­ют­ся каж­дый чет­верг на пор­та­ле «Культура.РФ», в соц­се­ти «Одно­класс­ни­ки» и на сай­те песни-победы.рф. В них участ­ву­ют вока­ли­сты из раз­ных горо­дов Рос­сии и стран СНГ, про­шед­шие непро­стой отбо­роч­ный тур и при­гла­шен­ные в Моск­ву. Кон­кур­сан­ты испол­ня­ют пес­ни, посвя­щен­ные теме Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны и Побе­ды. В их чис­ле – как очень извест­ные, попу­ляр­ные, так и те, кото­рые не у всех на слу­ху, а так­же новые, создан­ные в наши дни автор­ские ком­по­зи­ции. После под­ве­де­ния ито­гов вось­ми полу­фи­наль­ных состя­за­ний авто­ри­тет­ное жюри опре­де­лит побе­ди­те­лей кон­кур­са – вес­ной 2021 года они высту­пят на откры­том гала-кон­цер­те, при­уро­чен­ном к Дню Победы.

Пер­вым участ­ни­ком новой про­грам­мы ста­нет пред­ста­ви­тель стар­ше­го поко­ле­ния, 82-лет­ний джа­зо­вый тру­бач и певец из Моск­вы Евге­ний Бара­нов. Когда-то он полу­чил инже­нер­но-тех­ни­че­ское обра­зо­ва­ние, одна­ко вся его жизнь свя­за­на с музы­кой, и артист высту­пит в кате­го­рии про­фес­си­о­на­лов. В испол­не­нии пою­ще­го тру­ба­ча про­зву­чит близ­кая ему по духу пес­ня «Ста­рые пило­ты» на музы­ку Оска­ра Фельц­ма­на и сло­ва Яко­ва Хелемского.

Про­дол­жит кон­церт ком­по­зи­ция, так­же посвя­щен­ная геро­и­че­ской про­фес­сии, пред­ста­ви­те­ли кото­рой сби­ли мно­же­ство немец­ких вра­же­ских само­ле­тов, – «Пес­ня лет­чи­ка-штур­мо­ви­ка». Музы­ку и сло­ва к ней напи­сал сам испол­ни­тель Сер­гей Маке­ев, поэто­му он пред­ста­вит кате­го­рию автор­ской пес­ни. Тема вой­ны и подви­га наше­го наро­да, несмот­ря на дав­ность лет, вол­ну­ет мно­гих совре­мен­ных поэтов, ком­по­зи­то­ров и вока­ли­стов. Удаст­ся ли авто­ру пес­ни спра­вить­ся с вол­не­ни­ем и доне­сти до зри­те­лей все, что он хотел вло­жить в свое тво­ре­ние, – пока­жет полуфинал.

Перед тре­тьим участ­ни­ком, музы­кан­том-люби­те­лем из Моск­вы Алек­се­ем Тихо­но­вым сто­ит зада­ча пред­ло­жить совре­мен­ный взгляд на ста­рин­ную, но очень извест­ную и часто испол­ня­е­мую пес­ню «Вечер­ний звон». Неред­ко ее счи­та­ют народ­ной, настоль­ко в ней вопло­ще­на рус­ская душа, одна­ко у это­го про­из­ве­де­ния есть авто­ры – ком­по­зи­тор Алек­сандр Аля­бьев и поэт Иван Коз­лов. Об инте­рес­ной исто­рии созда­ния рус­ско­го роман­са, напи­сан­но­го в нача­ле 19-го века, зри­те­ли узна­ют, посмот­рев транс­ля­цию кон­цер­та. Романс не раз зву­чал в леген­дар­ных воен­ных филь­мах и вооб­ще был очень любим наши­ми сол­да­та­ми за кра­со­ту зву­ча­ния, про­ник­но­вен­ность и высо­кий дух патриотизма.

Основ­ные зада­чи кон­кур­са «Пес­ни Побе­ды», орга­ни­зо­ван­но­го в честь 75-летия Вели­кой Побе­ды и стар­то­вав­ше­го осе­нью про­шло­го года, – напом­нить о бес­смерт­ном подви­ге совет­ско­го наро­да, сумев­ше­го защи­тить Роди­ну в годы Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, испол­нить люби­мые пес­ни Побе­ды, открыть новые име­на талант­ли­вых артистов.

Онлайн-транс­ля­ция пято­го полу­фи­наль­но­го кон­цер­та кон­кур­са «Пес­ни Побе­ды» нач­нет­ся 18 мар­та в 20.00. Вести кон­церт будут джа­зо­вый обо­зре­ва­тель, теле- и радио­ве­ду­щий Миха­ил Мит­ро­поль­ский и актер теат­ра и кино Мак­сим Линников.

Офи­ци­аль­ный сайт про­ек­та: песни-победы.рф .

укра­ли