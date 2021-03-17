«Песни Победы»: во славу летчиков под звон колоколов

Онлайн-трансляция пятого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится 18 марта 2021 года. В программе – номера исполнителей, представляющих три конкурсные номинации: «Профессионалы», «Любители» и «Авторская песня». Свое мастерство продемонстрируют джазовый трубач и певец Евгений Баранов, музыкант Алексей Тихонов и бард Сергей Макеев.
Полуфинальные концерты конкурса транслируются каждый четверг на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники» и на сайте песни-победы.рф. В них участвуют вокалисты из разных городов России и стран СНГ, прошедшие непростой отборочный тур и приглашенные в Москву. Конкурсанты исполняют песни, посвященные теме Великой Отечественной войны и Победы. В их числе – как очень известные, популярные, так и те, которые не у всех на слуху, а также новые, созданные в наши дни авторские композиции. После подведения итогов восьми полуфинальных состязаний авторитетное жюри определит победителей конкурса – весной 2021 года они выступят на открытом гала-концерте, приуроченном к Дню Победы.
Первым участником новой программы станет представитель старшего поколения, 82-летний джазовый трубач и певец из Москвы Евгений Баранов. Когда-то он получил инженерно-техническое образование, однако вся его жизнь связана с музыкой, и артист выступит в категории профессионалов. В исполнении поющего трубача прозвучит близкая ему по духу песня «Старые пилоты» на музыку Оскара Фельцмана и слова Якова Хелемского.
Продолжит концерт композиция, также посвященная героической профессии, представители которой сбили множество немецких вражеских самолетов, – «Песня летчика-штурмовика». Музыку и слова к ней написал сам исполнитель Сергей Макеев, поэтому он представит категорию авторской песни. Тема войны и подвига нашего народа, несмотря на давность лет, волнует многих современных поэтов, композиторов и вокалистов. Удастся ли автору песни справиться с волнением и донести до зрителей все, что он хотел вложить в свое творение, – покажет полуфинал.
Перед третьим участником, музыкантом-любителем из Москвы Алексеем Тихоновым стоит задача предложить современный взгляд на старинную, но очень известную и часто исполняемую песню «Вечерний звон». Нередко ее считают народной, настолько в ней воплощена русская душа, однако у этого произведения есть авторы – композитор Александр Алябьев и поэт Иван Козлов. Об интересной истории создания русского романса, написанного в начале 19-го века, зрители узнают, посмотрев трансляцию концерта. Романс не раз звучал в легендарных военных фильмах и вообще был очень любим нашими солдатами за красоту звучания, проникновенность и высокий дух патриотизма.
Основные задачи конкурса «Песни Победы», организованного в честь 75-летия Великой Победы и стартовавшего осенью прошлого года, – напомнить о бессмертном подвиге советского народа, сумевшего защитить Родину в годы Великой Отечественной войны, исполнить любимые песни Победы, открыть новые имена талантливых артистов.
Онлайн-трансляция пятого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы» начнется 18 марта в 20.00. Вести концерт будут джазовый обозреватель, теле- и радиоведущий Михаил Митропольский и актер театра и кино Максим Линников.
Официальный сайт проекта: песни-победы.рф .Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.