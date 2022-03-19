Молодежный театр на Фонтанке открывает филиал «Почты Петербургского ангела»

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В преддверии Международного дня театра Молодежный театр на Фонтанке и Детская городская больница № 1 начинают сотрудничество. Начало ему будет положено 25 марта. В этот день, в 14:00, в холле первого этажа ДГБ № 1 (Авангардная ул, 14) состоится открытие филиала «Почты ангела», проекта, стартовавшего в 2020 году в Молодежном театре на Фонтанке.

Почта ангела

«Почта ангела» родилась благодаря скульптуре «Петербургский ангел» художника Романа Шустрова (1959-2020), установленной в Измайловском саду, на территории Молодежного театра, и ставшей не только объектом туристического паломничества, но и одним из новых символов Санкт-Петербурга. За два года существования проекта в адрес «Почты ангела» пришло более 2200 писем.

Открытие филиала «Почты ангела» на территории ДГБ № 1 будет способствовать решению проблем, свойственных работе крупного лечебного учреждения, будни которого сопровождаются неизбежными психологическими проблемами пациентов и их близких. Над их решением в лечебных учреждениях зачастую работает штатный психолог, но на прямое обращение к нему за помощью способен далеко не каждый. «Почта ангела» может подарить в условиях стационара возможность выговориться, высказать свои желания, и уже этим облегчить психологическое состояние детей и их родителей, которые не сразу могут проявить такую же степень откровенности в общении с врачом или профессиональным психологом, являющимся поначалу для них посторонним человеком.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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