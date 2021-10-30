Московская биеннале анонсировала вторую часть образовательной программы для молодежи

Четвертый сезон Образовательной программы Московской биеннале после сезонного перерыва продолжат показывать в социальной сети ВКонтакте

29 октября в 17-00 в социальной сети ВКонтакте (плеер https://vk.com/video-206840774_456239020) состоялся эфир второй части Образовательной программы Московской биеннале, четвертый сезон которой пытается ответить на вопрос «Зачем идти в музей? Что там можно увидеть?» — особое внимание проект уделяет молодежи и «непосвященным», тем, кто чувствует себя в музейных стенах аутсайдером. Продолжит цикл лекций после сезонного перерыва разговор с искусствоведом, главой отдела новейших течений Государственного Русского музея Александром Боровским. Он расскажет о том, как в Мраморном дворце — филиале Русского музей — оказались работы Уорхола, Лихтенштейна, Джонса, Раушенберга, Бойса, Баския, Кифера и других.

4-й сезон Образовательной программы Московской биеннале — часть международного проекта «Музей 15/24», это комплексная инновационная программа Государственного Эрмитажа, фонда «Эрмитаж XXI век», ВЦ «Эрмитаж Амстердам» и Аутсайдер Арт Музея (Нидерланды), созданная для привлечения молодежи в возрасте 15-24 лет на выставки и в музеи.

Всего сезон включает 10 лекций от ведущих искусствоведов. Сезон стартовал на витрине и в группах ВКонтакте в начале декабря, его уже посмотрело более миллиона человек.

Начиная с ноября, можно будет увидеть:

лекцию куратора коллекции нового французского искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина Алексея Петухова, он рассказывает о «Музеях нового искусства — сто лет экспериментов». Неделю назад Президент Франции Эмманюэль Макрон торжественно открыл выставку шедевров импрессионизма и модернизма в Фонде Луи Виттон из собрания российских музеев. Эта коллекция, не имеющая аналогов, была собрана именно в результате экспериментов, о которых говорит Алексей Петухов;

лекцию заместителя директора по научной работе Государственного Русского музея Евгении Петровой, она рассказывает об одном из самых загадочных и трагических художников русского авангарда — о Павле Филонове, связи его судьбы и его произведений, сложной биографии уникального наследия;

лекцию директора Московского дома фотографии Ольги Свибловой — об уникальном подарке российских коллекционеров Центру Помпиду. В сентябре 2017 г. Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже принял в дар от российских меценатов и художников около 250 произведений советского и российского искусства. Зачем был сделан этот подарок и есть ли надежда увидеть эти вещи в России?

Завершит цикл лекция директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского под названием «»Залп» выставок как стиль универсального музея» о планах Государственного Эрмитажа.

Уже сейчас доступны для просмотра рассказ Андрея Сарабьянова «Авангард. На телеге в ХХI век» об уникальном собрании русского авангарда, потерявшемся в Сибири на 100 лет; лекция директора Музея Москвы Анны Трапковой — о нашумевшей выставке ВХУТЕМАС; рассказ Директора Музея архитектуры имени Щусева Елизаветы Лихачевой о постоянной экспозиции музея; лекции заместителя директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе Ильи Доронченкова «Французские романтики: новое против старого? 1790-1820-е годы» и директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой о рецептах выставок-блокбастеров.

Идея Образовательной программы Московской биеннале — создавать интересный и понятный продукт для широкой аудитории, для этого гости на площадке лектория задают вопросы, которые часто хочет задать обычный зритель, но не имеет такой возможности. Темы лекций выбирают сами спикеры. Образовательная программа Московской биеннале началась в 2016 году и уже 4 года искусствоведы, руководители музеев, кураторы рассказывают широкой публике об искусстве, классическом и современном и как эти два, казалось бы, полярных понятия на самом деле тесно связаны.

Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

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